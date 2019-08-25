美中貿易戰火爆！油價可能下探今年低點50美元？

中國週五 (23 日) 宣布對美國商品進行報復性進口關稅計劃，美國油價下跌並步向年內低點每桶 50 美元附近。

芝加哥 Daniels Trading 期貨和期權經紀商 Jace Jarboe 指出，中國將對美國採取報復性措施，特別是原油。

他說，「中國目前是全球最大石油進口國，而美國恰好是最大的原油生產國，」他說，因此油市「以突然的拋售作為回應」。

西德州中質原油 (WTI) 10 月交割原油週五下跌 1.18 美元或 2.1% 至每桶 54.17 美元。單日跌幅將本週期貨價格拉低約 1.2%。

Jarboe 表示，油價「可能會一路回落至 6 月和 8 月的低點，接近 50 美元至 51 美元」，然後趨穩並尋求支撐點。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在美國懷俄明州 Jackson Hole 的談話也增加了對油價的壓力。他在央行經濟政策研討會上表示，「全球成長正在惡化」。Jarboe 說，「這對股市和能源的前景來說肯定是看空，」「如果這種情緒持續下去，很快就會聽到有關額外降息的訊息，屆時可能導致油價隨著時間的演進而上漲，就像股市一樣。」

從更大的角度來看，Jarboe 說過去幾週原油價格「非常中性」。然而，鑑於前述各項訊息，他「更傾向於成為賣家並將目標定在 53 美元的價格水平，並且根據我的分析在 51 美元達到每日支持水平。」

他說，儘管如此，市場可能在下週「擺脫這個利空訊息後」反彈，「我預計油價將繼續持穩於 57 美元，直到市場再接獲新的利多訊憑，可以讓 WTI 收盤高於最近高位」每桶 57 美元以上。