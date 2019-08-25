川普推文引發干預之憂？分析師：川普可能干預、以弱化美元

美國總統川普週五 (23 日) 對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的最新攻擊，伴隨著對美元走強的更多抱怨，引發了長期擔憂美國政府可能打破長達數十年的不干預外匯市場的正統觀念。

Rabobank 高級外匯策略師 Jane Foley 在報告中說：「在他暴怒之後，市場正在猜測川普是否會採取直接行動來弱化美元。」

儘管白宮經濟顧問 Larry Kudlow 在稍早前就已確定排除貨幣干預的可能，但川普一再抱怨美元相對於其他貨幣的價值，引發人們對政府可能試圖降低其價值的擔憂。

在鮑爾懷俄明州 Jackson Hole 舉行的央行年會上發表演講後，川普發布了一系列推文，其中也對中國宣布將對 750 億美元加徵報復性關稅作出回應。當川普推文說他「特此命令」美國企業開始尋找中國的替代品時，市場對此語法感到困惑。

道瓊工業平均指數下跌幅超過 600 點，收盤時下跌 2.4%，而標準普爾 500 指數下跌 2.6%。

衡量一籃子六大主要貨幣的匯率的 ICE 美元指數下跌 0.5%，收於 97.722。歐元兌美元匯率上漲 0.5% 至 1.1135 美元，而市場動盪時的傳統避風港美元兌日元匯率下跌 0.9%，報 105.54 日元。

對貿易戰加劇將衝擊已經放緩的中國經濟的擔憂，導致人民幣匯率走弱，離岸人民幣匯率下跌至 7.1334 元。中國本月稍早時未能阻止在岸人民幣匯率跌勢，十多年來首次超過 7 元，此舉令美國自相矛盾地決定正式將中國列為貨幣操縱國。

美元確實強勢，ICE 指數今年以來上漲 1.6%，而貿易加權指標更是接近歷史最高水平。對歐洲央行 (ECB) 進一步降息以及可能在下月推出其他刺激措施的預期，導致歐元疲軟，今年以來下跌 2.8%。

鑑於美國國債殖利率高於其他國家債券，美國經濟實力以及美元作為避風港的地位，並在大多數國際貿易和投資交易中作為儲備貨幣，這些背景都有利於美元強勢，經濟學家和分析師質疑單邊干預的潛在效果。

Foley 說，決定進行干預「將代表美國財政部政策的重大變化，無疑將受到來自其他 G7 國家的重大批評。」

「在財政部不干預的情況下，我們認為，由於避險情緒引發的強勁需求以及與貿易緊張局勢和全球成長放緩相關聯，美元在未來幾個月內將保持堅挺。」Foley 表示。

事實上，Standard Bank G-10 策略主管 Steve Barrow 在週五的報告中表示，美國的干預本身可能會適得其反，一開始可能會走低，但之後反而會進一步強化美元。

Barrow 表示，這是因為自金融危機以來全球市場的動態越來越多地反映出對安全資產的渴望，並指出美元與危機以來美國購買外國債券的呈現反相關。他說，根據這一理論，美元自危機以來大部分時間的漲勢，反映出新興市場的高風險以及美國默默地購買外債達到 2008 年之前水準。

他寫道，如果美元的價值實際上是風險偏好的反映，那表明美國的干預會適得其反，因為它會大幅提升全球風險規避，並可能被視為貿易戰的延伸。

此外，其他中央銀行不太可能加入干預，並且美國此舉會違反 20 國集團不採取此行動的承諾。

他說，「我們認為，最重要的是，過去的干預絕對與現在或可見的未來伴隨美國財政部任何賣出美元的風險厭惡動作無關。」「再加上美元對風險規避變化的敏感度，我們認為干預將會是個巨大的失敗。」