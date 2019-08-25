〈觀察〉全球降息浪潮席捲 今年企業債規模超越去年 上看3000億元

美中貿易戰火正熾，全球央行力抗景氣衰退風險，接連祭出降息寬鬆政策，市場游資急尋去化管道轉進債市，債券利率直急墜，降低企業發債籌資成本，預期在低利環境下，今年企業發債規模有望超越去年，進一步上看 3000 億元。

美中貿易戰懸而未決，拖累全球景氣成長動能，美國聯準會啟動預防性降息抵禦經濟衰退，資金爭湧入債市避險，美債殖利率直直落，台灣 10 年期公債殖利率也跌破歷史新低，游資充裕也大幅降低企業籌資成本。

觀察企業第 3 季發債狀況，看好市場游資充裕，債券買盤火熱，包括建商、傳產、電子與金融業等企業把握籌資低成本，相繼發行公司債籌資，其中台塑四寶之一，台塑化今年第一檔公司債規模高達 111 億元，開發金公司債規模也有 50 億元，另外，裕融、中磊等發債規模分別約 20 餘億，光是 7、8 月公司債發行規模將近 700 億元。

在資金買盤簇擁下，債券殖利率一路下滑，第 3 季企業發債狀況，除少數公司利率可維持 1% 以上，多數企業債在資金搶進下，帶動債券價格飆升、殖利率直直落，包括台電、中油、裕融、台塑化長短天期的發行利率全都跌破 1%。

由於中貿易戰持續升溫，中國宣布對美國出口 750 億美元商品加徵關稅後，美國也立刻反擊，將 9 月起關稅率從 10% 拉高至 15%，雙方對峙升至最高點，預期在兩強持續對立情況下，恐掀起央行進一步降息，加速市場游資累積。

金融圈人士分析，儘管我央行利率已處於低檔，央行利率政策持續按兵不動機率高，但在全球央行持續降息，資金寬鬆環境下，預期企業將繼續透過發債降低籌資成本。