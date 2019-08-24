能源盤後 - WTI大跌2.5%！貿易戰再升溫、油市忽略鑽井平台創逾1年新低

鉅亨網新聞中心 2019年8月24號6點16分

週五 (23 日) 國際油價伴隨著美中貿易戰又再升溫，而出現大跌，週五 (23 日) 數據公布美國原油鑽井平台數創 2018 年一月來新低，但油市對全球貿易衝突加劇恐導致需求放緩的擔憂，已更甚於美油未來產量將減小的樂觀。

週五 (23 日) 紐約輕原油 (WTI) 大跌 2.53% 以每桶 53.95 美元作收、布蘭特原油跌 1.32% 以每桶 59.13 美元作收，其中 WTI 是創下 2 週以來新低。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

週五 (23 日) 美中貿易升溫，中國商務部宣布針對 750 億美元美國輸陸商品清單加徵 5% 至 10% 不等的報復性關稅，分批自 9 月 1 日、12 月 15 日實施。

而同日美國總統川普 (Donald Trump) 也宣布反擊，將中國目前已加徵 25% 關稅之 2500 億美元商品清單，調升關稅稅率自 25% 至 30%；同時將在 9 月 1 日上路之 3000 億美元商品清單準備加徵的 10% 稅率，也將調升至 15%。

貿易戰憂慮已勝過油井平台數大跌！

美中兩國貿易戰砲火猛烈，令市場擔憂，全球油市需求很可能在未來隨著經濟放緩而大幅走弱，雖然 OPEC+ 油國已延長減產協議，同時最新週五 (23 日) 貝克休斯 (Baker Hughes) 公布美油鑽井平台數已降至 2018 年 一月來新低，但仍舊無法挽救油市下挫。

週五 (23 日) 據油氣服務商貝克休斯數據顯示，統計至 8 月 23 日當週，美國原油鑽井平台數是大減 16 座至 754 座，創下今年 4 月以來單週最大降幅，同時當前 754 座的油井數量，亦是刷下 2018 年一月新低。

市場分析，預估 2019 年美國原油鑽井平台數還會持續下滑，主因當前油價表現仍是較為低迷，美國頁岩油商亦表示，美國油企已開始減少新鑽井的建造，將注意力轉向盈利增長、而非產量增長。