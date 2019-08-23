能源盤後—全球央行年會首日 能源需求隱憂拖累 原油收低

週四交易，全球央行年會 Jackson Hole 首日，經濟和能源需求又重回市場焦點，受供應過剩的預期拖累，原油期貨收低。

Walsh Trading 首席市場分析師 Scott Gecas 表示，「石油走向完全跟需求有關。所有負面言論都表明經濟正面臨經濟衰退，到處都是『天要塌了』的新聞標題，這對價格構成壓力。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或 0.6%，收每桶 55.35 美元。最前月契約本週迄今漲幅約 1%，但本月迄今跌幅 5.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 38 美分或 0.6%，收每桶 59.92 美元，為 5 個交易日來首次收低。

TF 全球市場公司首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「石油交易者似乎對供應過剩感到不諳，週三公布庫存數據時就看到此點。」

EIA 週三公布，美國原油庫存上週減少 270 萬桶，但減少程度不及預期，週三原油期貨價格收低。

Aslam 提到，「由於 Fed 下月會議可能會降息，市場預期需求曲線可能復甦，這是原油價格在接近本週尾聲時，事實上可能收高的原因，如果本週真的收高，將會是連續第二週收高，這是過去 2 個月未見的情形。」

儘管如此， DNB Markets 週四仍調降今年 Brent 原油價格估計，自先前預期的 73 美元調降至 66 美元，另外 2020 年的 Brent 原油價格估計也自 75 美元調降至 64 美元，其理由是他們下修了全球 GDP 前景，「因此石油需求成長會轉弱。」

DNB Markets 將今年需求成長估計自 110 萬桶 / 日調降至 80 萬桶 / 日，且 2020 年的需求成長也自 160 萬桶 / 日下降至 110 萬桶 / 日。該公司也改口，不再稱 2020 年有一些供應缺口，反而認為屆時有約莫 20 萬桶 / 日的供應過剩。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「石油價格可能看到一些短期支撐，因為我們預期貿易戰會有短暫的冷靜期，加上美國能源庫存下降以及 OPEC 減產，這些會讓石油市場有一些緊繃。但深入到 2020 年的長期前景來說，原油價格可能因為全球供應過剩的擔憂而下降。」

分析師表示，最近的價格走勢 (原油價格將連續 2 週收高) 顯示一輪整合。

TFS 能源公司的分析報告指出，「交易者似乎正在權衡全球石油和燃料需求成長放緩的擔憂，以及因減產、委內瑞拉出口下降、波灣供應中斷的可能性等造成的供應緊張問題。」

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.6675 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.8413 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1 美分或 0.5%，收每百萬 Btu 2.159 美元。

EIA 週四報告，8 月 16 日止的一週，美國天然氣庫存增加 590 億立方英呎，略低於分析師預期。根據 S&P Global Platts，分析師預計上週天然氣庫存增加 610 億立方英呎。