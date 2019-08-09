受不了油價又崩.. 沙烏地：9月再減產！決心穩定油價

週四 (9 日) 沙烏地阿拉伯官員表示，自 9 月份起，該國將開始削減原油產量，並保持原油出口量在每日 700 萬桶以下，該出口量是低於客戶需求量，沙國表示，盼透過進一步地減產幫助穩定油市。

沙烏地官員表示，沙烏地阿美石油公司 (ARAMCO) 自 9 月份起，將對所有客戶的石油分配總量每日削減 70 萬桶，預期 9 月份沙烏地阿拉伯的原油產量，將會低於 8 月份。

沙烏地官員們表示，儘管所有地區石油需求強勁，但該國仍將削減對客戶的原油配額，沙烏地有能力日產原油 1030 萬桶，且估計市場原油需求遠比這個數字還大，但沙國仍決議保持產量和出口持平，沙烏地阿拉伯和 OPEC+ 盟國決心穩定油市。

沙烏地阿拉伯是世界上最大的石油出口國，減產規模已超過 OPEC+ 協議約定，以幫助減少庫存並實現市場穩定。隨著美中貿易爭端惡化，全球市場大跌，油價也不例外。

週五 (9 日) 國際油價應聲反彈，截至週五 (9 日) 清晨 1 時許，紐約輕原油 (WTI) 與布蘭特原油 (Brent) 是雙雙攜手大漲逾 2%，WTI 暫報至每桶 52.24 美元、布蘭特暫報每桶 57.34 美元。

紐約輕原油 (WTI) 日線走勢圖 圖片：investing.com

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)