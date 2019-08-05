都負利率了還會更低嗎？日債殖利率正面臨極限挑戰

根據《路透社》報導，日圓的長期債券市場，正在挑戰殖利率負 0.2% 的這個地板利率。目前全球的投資市場，由於普遍性的低利影響，紛紛轉為避險導向。而日本央行是否容許實際市場上的殖利率跌破負 0.2%，也成為眾所矚目的焦點。

日債市場的殖利率下滑，雖有抑制日圓上揚的效果，但是對日股而言卻未必是好消息。這對日本央行而言，想必也是相當困難的決斷。

日本 10 年公債的殖利率，在 5 日時下滑到了負 0.200% 水準。是日本央行自 2016 年 9 月導入了殖利率曲線控制政策 (YCC) 以來，所出現過的最低水準。

(圖片：Investing.com)

日前日本央行的 YCC 政策，是以 0% 的長期利率為中心，將市場行情誘導至正負 0.2% 的區間內。而負 0.2% 也是實際上的下限所在。

然而，由於在美中貿易戰等方面的疑慮，全球利率出現了迅速下滑。德國在 2 日時，30 年公債的殖利率出現史上首度的負利表現，而其他所有長短不同的公債，也一度跌落到負利水準。美國 10 年公債的殖利率，也出現自 2016 年 11 月以來的 1.7% 左右低水準。

在今年 6 月時，日本殖利率停留在負 0.195% 水準。當時市場似乎顧慮到日本央行的立場，不過現時市場在避險及利率調降上所承受的壓力，則是更勝從前。

與利率上揚的局面不同，在利率滑落的局面下，日本央行的「武器」就顯得較為無力。在利率上揚的時候，可透過指定價格操作，無限制的買進政府公債來迫使利率降低。然而在利率處與底水準時，雖可減少操作金額或在買進公債的殖利率設定下限，但若有投資人表態要以低於日本央出所出示的殖利率 (較高的債券價格) 買進的話，那麼底線將輕而易舉的被突破。

另外像是年金等，即使利率再低，也必須買進一定程度的公債。海外投資人也會利用外匯交換來確保收益率。

野村證券的資深利率策略師中島武信認為「日本央行如何看待地板利率，將由市場來將進行測試」。

而日本央行的副總裁雨宮正佳，則於 1 日記者會上，對於長期利率出現大幅變動時的因應措施，在考量到變化水準與波動上的容許範圍表示「若有大幅度的變動，進行 (容許變動區間的) 擴張也是理所當然，是有可能的」。