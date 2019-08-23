日債殖利率被打趴 眼看走上德債殖利率全面轉負之路

全球資金瘋避險！目前日本 15 年期以內公債殖利率全面淪為負值，在國內外買家搶購日本公債下，日本殖利率下跌壓力加重，即將成為繼德國之後，另一個公債全面淪為負利率的國家。

繼德傎各年期殖利率淪為負值後，日債 15 年期內殖利率也淪為負值。(來源：Bloomberg)

日本長期維持零利率下，成為資金主要避險工具，國際資金透過貨幣遠期合約貸出日圓並將收益匯入日本公債獲利，與去年同期相比，此與去年同期相比，外資 7 月購買日本債券金額增加了一倍以上，主要集中購買量為 2 至 5 年期日本公債。

而在國內方面，由於日本公債 2 年期和 10 年期殖利率在八月中旬起倒掛，利差淪為負值，吸引國內買家資金由短天期轉向長天期債券從中獲利。

PineBridge Investments Japan Co. 的固定收益主管 Tadashi Matsukawa 表示，目前日本公債中，僅剩 30 年期及 40 年期公債殖利率為正值，分別為 0.204% 及 0.230%，在預期日本所有公債殖利率全面跌入負值下，正吸引買家購入。

日本央行副行長雨宮正佳八月初曾表示，放寬殖利率波動區間是加大貨幣寬鬆力道的選項之一，日本央行的寬鬆舉措取決於經濟狀況，繼續實施寬鬆貨幣政策並不表示不會做出進一步放鬆的選擇。

日本央行行長黑田東彥本月也承諾，若通膨率已偏離日本央行所設定的 2% 通膨目標時，他將毫不猶豫地加大刺激措施，預期日本央行最快將在 9 月 18 日至 19 日的利率決策會議上宣布一系列措施，包括降息。

儘管日本央行日前表示可以接受 10 年期日債殖利率目標區間放寬至 - 0.2%-0% 之間，但 10 年期日債殖利率本周低點已跌到 - 2.5%，周五則處在 - 2.35% 附近，跌出目標區間之外，一旦日本央行進一步擴大殖利率目標區間，反而將成為殖利率進一步下跌的催化劑。