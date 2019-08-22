負殖利率碰壁了 德國標售30年期公債買氣爆弱

在全球負利率浪潮來襲下，德國周三（21 日）首度標售票面利率為零的 30 年期公債，但標售目標 20 億歐元的公債，卻只售出 8.24 億歐元，平均得標利率為 - 0.11%，凸顯歐洲地區的負利率已影響需求下降，甚至預告債券市場的漲勢可能近尾聲。

德國標售零利率 30 年期公債，平均得標利率為 - 0.11%，為全球公債首次以負利率標出，推高目前已高達 16 兆美元的負利率債券的總額，獲得美國總統川普發布推文讚許，但川普絕口未提的是德國未標出的公債，是由德國央行全數買單。

德國 30 年期公債殖利率八月初已跌到負值區。(來源：Bloomberg)

《華爾街日報》指出，德國標售該筆 30 年期公債籌資 8.24 億歐元，平均得標利率為 - 0.11%，意味着這些公債於 2050 年到期時，德國將只需償還 7.95 億歐元。

德國此次標售公債如同測試市場對零利率甚至負利率長債的接受度，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 利率策略師 Matt Cairns 表示，顯然投資人認購的意願並不高。

Danske Bank AS 的首席分析師 Jens Peter Sorensen 說，這在技術上是一次失敗的拍賣，但不用特別擔心，因為投資人未來仍可購買，不需要急於參與此次標售。

ING Groep NV 的利率策略師 Antoine Bouvet 認為，這是債券市場的不祥之兆，但還無法確定長債殖利率反彈的轉折點是否到來。

在未來幾年對通膨和經濟成長前景下滑下，歐洲央行除了持續購債外，並暗示 9 月就會降息，甚至可能重新推出量化寬鬆方案，帶動歐洲地區債券市場反彈，而德國公債殖利率目前已全面淪為負值。

德國政府也曾在 2015 年標售 10 年期票面利率為零的公債，但隨後卻引發德債陷入恐慌，而當年歐洲央行啟動購債前，債市也曾飆漲，而買氣疲弱的公債標售，則被視債市反彈的導火線之下，此次德債買氣疲弱，引來不少市場分析師擔心舊事重演。

儘管 30 年期德債標售的買氣疲弱，但德國商業銀行 (Commerzbank）認為，計入匯率避險後，德國 30 年期公債殖利率達 2.6%，高於美國的 2%，對於美國投資人來說，德債仍然具有吸引力。

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