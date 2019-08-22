川普取消出訪惹怒丹麥政壇 兩國外交關係橫生波折

美國總統川普在購買格陵蘭計畫遭到斷然拒絕後，直接取消了預定 9 月訪問丹麥的計畫。此舉已激怒了丹麥的政治人物及人民，部分人士要求應重新思考與美國的外交關係。

川普原定 9 月 2-3 日造訪丹麥，在此之前，他和白宮官員表明了美國想買北方大島格陵蘭的想法。此島為丹麥的自治區，並蘊藏石油與稀土等天然資源。

川普的想法遭到丹麥的嘲諷及拒絕。前丹麥總理 Lars Lokke Rasmussen 稱此一想法為「愚人節笑話」，現任總理 Mette Frederiksen 也表示，這個想法「荒謬可笑」。

川普批評丹麥總理

Frederiksen 的拒絕引發川普不滿，不僅立即取消了丹麥之行，表示要「重新安排」，週三 (21 日) 他在白宮對記者說，「我認為總理的聲明...... 令人討厭 (nasty)，我認為她的陳述內容很不恰當。」

格陵蘭 (圖: AFP)

川普說，Frederiksen 要做的是直接拒絕就好，但是她沒有注意，「她不是在跟我說話，他是在和美利堅合眾國談話，你不能以這種方式和美國談話」。

另一方面，儘管 Frederiksen 表示，美國與丹麥的關係不影響，川普取消訪問丹麥的決定，仍然引起丹麥領導人與公眾的譴責與憤怒。

丹麥政壇不滿

丹麥前總理 Helle Thorning Schmidt 發布推文表示，川普取消行程是對格陵蘭和丹麥人民的侮辱。自由黨 Kristian Jensen 認為，川普根本混亂，他把一個對話的巨大機會，轉變成一次重大的外交危機。

丹麥社會自由黨領袖 Morten Ostergaard 表示，這就是為何當前丹麥應該比過去任何時刻，都強化與歐盟做為最親密盟友的關係，川普此人完全無法預測。

Frederiksen 則表明，她對川普的決定感到「遺撼與驚訝」，但重申反對任何出售格陵蘭的可能性。她表示，格陵蘭總理 Kim Kielsen 也說這是非賣品，她顯然同意這個看法。不過她強調，美國仍是丹麥最親密的盟友之一，兩國關係不應因此受到影響。