CBO：2020年美國預算赤字 恐突破1兆美元

根據美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office，CBO) 專家表示，美中關稅戰、貿易局勢不穩定，導致美國經濟放緩和減縮的平均家庭收入，預算赤字比起預期的增加速度要快，CBO 預計聯邦預算赤字將在 2020 大選前正式突破 1 兆美元，比分析師預期的要提前兩年!

川普曾在競選期間承諾，將會償還所有國債，然而川普發動的美中貿易戰，正不斷推高美國物價，進一步降低消費者買氣，對美國經濟造成傷害，CBO 預警明年經過通膨調整的美國國內生產毛額 (GDP) 將減少 0.3%。

CBO 主任 Phillip Swagel 表示，美國的前景堪慮，「聯邦預算赤字正在超越歷史標準」Swagel 說道。該辦公室將今年的赤字預測提高了 630 億美元，並將未來十年的累計赤字預測提高了 8090 億美元。

國會預算辦公室預測，截至今年 9 月 30 日止的財季，聯邦預算赤字將增加至 9600 億美元。預估下個財年赤字會超過 1 兆美元，而在 2020 年到 2029 年之間的平均預算赤字將會落在 1.2 兆美元附近。

CBO 預期今年美國經濟成長 2.3%，略低於去年的 2.5%，不過該辦公室預測未來四年經濟增長將會放緩至 1.8%。

美國財政赤字佔 GDP 之比重 (圖片: CBO)

Swagel 認為關稅已影響許多美國企業進行投資，市場憂心未來貿易走向而有所顧慮，投資人認為不論國內或海外投資皆有風險，使得全球經濟成長放緩。

國會辦公室還預計到 2020 年底，美國失業率將接近目前的 3.7%，不過到 2023 年底將升至 4.6%。CBO 主任指出，勞動人口老化、醫療保健支出增加，將導致未來十年聯邦預算赤字攀升，屆時美國將不得不增加稅收，或削減開支來開源節流。