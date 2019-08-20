一銀上海自貿區支行遷址陸家嘴金融區 今年海外獲利比重拚5成

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行上海自貿試驗區支行成立近 4 年來，為貼近市場與客戶，近期將營運據點遷移到陸家嘴金融貿易區「世茂財富大廈」，未來將繼續以輔助分行角色，搭配「銀行」結合「租賃」經營策略衝刺獲利。

一銀在 2010 年 12 月底成立上海分行，是首家前進中國開設分行的台資銀行，搭配上海自貿區成立，2014 年 9 月底增設上海自貿試驗區支行，搭著上海分行深入當地金融市場。

根據一銀規劃，自貿區試驗支行搭配上海分行，提供客戶多元化金融服務，滿足客戶全方面金融需求，但考量支行原址與客戶距離甚遠，為就近服務客戶，因此決議將支行原址遷入浦東新區，素有「中國華爾街」之稱的陸家嘴金融貿易區。

一銀目前在中國分別在上海、廈門、成都等地設有 4 個營運據點，採取「銀行」搭配「租賃」經營策略，按照客戶屬性、所在區域及業務需求搭配，滿足各類客戶金融服務，進而達到最佳綜效。

一銀表示，目前海外據點共計 36 處，其中亞洲區據點就高達 24 處，今年除了規劃在印尼設立雅加達辦事處，柬埔寨金邊增設新速、登高 2 家支行外，更要陸續在德國及美國設立法蘭克福及休士頓分行，今年海外分行 (含 OBU) 全年獲利比重朝 5 成目標前進。