連九黑！7月外銷訂單年減3% 7大貨品全盤皆墨

經濟部統計處今 (20) 日公布 7 月外銷訂單 405.3 億美元，年減 3%，呈現連續 9 個月負成長，七大貨品也全盤皆墨，不過，經濟部指出，減幅已較上個月收斂，預期下半年消費性電子產品進入銷售旺季，5G、AI 等新應用加速拓展，外銷訂單可望逐步回穩。

經濟部統計，占比最大的資訊通信產品，年減 3.2%，主因是部分筆電客戶提前在上個月下單，加上伺服器逢產品轉換交替期，導致接單減少，不過，網路通訊產品需求殷切，抵銷部分減幅。

電子產品年減 1.3%，主要是記憶體及被動元件持續庫存調整，價格相對去年同期仍低，使得接單金額減少，但消費性電子進入新品備貨旺季，帶動晶圓 代工、IC 設計及晶片通路商的訂單成長，抵銷部分減幅。

光學器材年減 8.8%，主因是面板市場供過於求，價格續跌，不過，背光模組及光學鏡頭接單成長，因而抵銷部分減幅。

傳統貨品方面，受美中貿易紛爭影響，終端需求疲弱，設備投資保守觀望，加上國際油價、鋼價續居低檔，導致接單均為負成長，其中基本金屬年減 16.1%，塑橡膠製品年減 7.4%，化學品年減 5.3%，機械年減 19.7%。

以主要訂單來源國來看，來自美國訂單 115.5 億美元，年減 1.6%，以資訊通信產品減少 2.3 億美元或減 5.1% 最多。而中國大陸及香港方面，訂單為 102.6 億美元，年減 6.3%， 以光學器材減少 1.9 億美元或減 12.5% 最多。

展望未來，經濟部表示，美中貿易紛擾未解，全球不確定性仍高，加上國際原物料價格低檔，恐削弱外銷接單成長動能，不過，下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求逐漸增溫，加上 5G 基礎建設、車用電子、物聯網、人工智慧、高效能運算等新興科技加速拓展，可望推升外銷接單逐步回穩。