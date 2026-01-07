鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 12:15

2025 年創下海外簽帳年成長近 5 成的第一銀行，為加強彈性選擇與個人化回饋，於公股銀行中首創「iLEO 信用卡領券優惠專區」，打造專屬回饋新體驗，只要當月消費 3 筆、單筆滿千元，於指定日透過 iLEO APP，即可自由選擇領券，享 Uber 乘車抵用券、星巴克消費 10％回饋，或串流媒體及 AI 訂閱服務加碼 5％回饋，還升級新增熱門網購及旅遊平台優惠，如 momo 購物網、Coupang 酷澎、Klook、KKday 等再享最高 200 元回饋。

第一銀行深入了解客戶需求，針對交通、咖啡、電商購物及旅遊等熱門消費類別，提供領券選項，實現「優惠切換、回饋由我定義」，讓卡友能依生活型態，自由挑選最適合的加碼優惠，更結合高回饋機制，海外與行動支付最高享 13％，數位訂閱最高 7％，新戶再享 2600 元專屬好禮，全面滿足數位世代的消費需求。

‌



卡友日常消費也能享受多重優惠，熱門電商、電信費、美食外送、國內旅行社與海外消費等皆享筆筆 2％回饋；指定行動支付單筆滿千元及海外實體商店消費再加碼 1％，最高可達 3％回饋。此外，於國內五大電商消費，領券且登錄電商平台，單筆消費回饋率更高達 7％。