施崇棠親自赴日發表產品 華碩新品挹注下半年營運動能

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (20) 日表示，董事長施崇棠率隊前往日本發表旗下包括 ASUS ZenFone 6 智慧型手機、ASUS ZenBook Pro Duo 雙螢幕筆電等產品，法人認為，華碩新品陸續在全球各地上市，加上 9 月開學季即將到來，有助華碩下半年營運表現。

施崇棠表示，今年是華碩成立 30 周年，華碩從 1989 推出首款主機板至今從未改變，未來將持續對創新與科技保持熱情，提供使用者智慧便捷的數位生活，而華碩是在 2000 年以主機板產品正式進軍日本市場，並陸續推出筆電、手機產品，去年也選在東京開設海外第一家全方位直營旗艦店 (ASUS Store Akasaka)，顯示對日本市場的重視。

華碩今年推出一系列新品，包含 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ROG 2 電競手機等，陸續在全球各地上市，加上 9 月開學季即將到來，法人認為將有助華碩下半年營運表現。

法人表示，預期本季進入傳統銷售旺季輕薄筆電、電競筆電出貨量可望季增 2 成，主機板及顯示卡等零組件產品出貨量也將季增 15%，而攜手中國遊戲龍頭騰訊推出的 ROG Phone 2 日前在電商平台預購量突破 200 萬支，預估至少有 10% 能轉化成實際購買量。

華碩 7 月品牌合併營收 229 億元，月減 18.5%、年增 9.2%，累計今年前 7 月品牌合併營收 1648 億元，年減 6.4%。