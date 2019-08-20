未來1/3機率經濟衰退 網路股恐受創嚴重 Alphabet、臉書最能挺住

隨著近期美債殖利率反轉、美國 GDP 成長疲軟，科技業高層預警顧客行為謹慎，投資者和企業高層均對關稅問題憂心忡忡，處處可見經濟衰退的相關言論。

約莫 10 年前結束的經濟大衰退期間，股價自頂峰到谷底約下降 50% (2007 年 10 月至 2009 年 3 月，Nasdaq 綜合指數下降 55%、道指降幅 54%、S&P 500 下降 57%。)

股票分析師思考其股票將在經濟衰退中如何表現，華爾街至少 2 位分析師週一針對網路股在經濟衰退中的預估表現做出了報告：

美銀美林分析師 Justin Post 週一表示，公司的經濟團隊認為未來 12 個月有 1/3 的機率陷入經濟衰退。網路股的交易價格處於歷史範圍的中段，距離 2008 年達到的價值低谷尚有 50% 下行空間。

Post 將所有追蹤的股票按各種因素進行排名，包括規模、風險 / 槓桿、品質、流動性和歷史價值。他發現，雖然每一檔股票均有下行風險，但脆弱性各自不同。

在他所追蹤的股票中，在經濟低迷時期應該最能挺住的股票包括：

Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、Booking Holdings (BKNG-US)、 推特 (TWTR-US) 和 Expedia (EXPE-US)。實際上，這是料準經濟低迷時期，消費者也將持續旅遊，以及數位廣告表現優於傳統廣告。

他列出脆弱性最高的股票包括：Cardlytics (CDLX-US)、Carvana (CVNA-US)、Uber (UBER-US)、Revolve Group (RVLV-US) 和 Quotient Technology (QUOT-US)。

Post 認為，Alphabet 和臉書看起來處於這產業中閃躲經濟衰退攻擊的最佳位置，因為他們的規模龐大且資產負債表強勁、Ebitda 高於平均、2020 年已經預估營收成長減速，以及高度估計的資本支出 (因此有削減的空間)。

Post 補充，得分最少的公司通常規模較小，且 2020 年的利潤預期為負值。

Post 使用一套情景分析，根據 2008 年低谷倍數來看看潛在下行空間，給 2020 年估值下修 15%，得出最脆弱的股票是影視串流服務公司 Netflix (NFLX-US)，他計算出 Netflix 股價有驚人的 87% 下行空間，而 Alphabet 的下行風險則有 41%。

與此同時，野村 Instinet 分析師 Mark Kelley 也觀察網路股度過經濟衰退的風險，他以部門分類方法做報告。

他指出，2009 年全球廣告預算減少 10%，傳統廣告下降 12%、數位廣告預算雖然也成長放緩，但至少仍成長 6%。十年後，數位廣告占了全體廣告支出的一半，但他認為經濟低迷時期，數位廣告的表現仍會持續優於傳統廣告，且 Kelley 也認同 Post 觀點，即 Alphabet 和臉書應該最能夠撐過經濟低迷時期。

Kelley 指出，電子商務在 2009 年成長了 2％，即使當時整體零售支出下降 8%，「我們預期未來經濟低迷時期也會有同樣的結果。尤其是大型通用商品電商平台，以及終端市場自由選擇性較低的商品平台。」他尤其看好亞馬遜 (AMZN-US) 和 Chewy (CHWY-US)，因為不管經濟衰退與否，狗兒還是要吃飯。

Kelley 指出，2009 年遊戲軟體銷售下降 10%，與音樂支出下降 11% 的趨勢吻合，但影視票房收入事實上增加 10%，「互動娛樂仍屬自由支配花費，該產業面對經濟壓力很脆弱。」

Kelley 特別看空現金流負面的公司，例如 Netflix 和 Snap (SNAP-US)，以及 ANGI Homeservices (ANGI-US) 這類自由消費產品終端市場與互動娛樂領域。