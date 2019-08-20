訂閱服務外蘋果還有王牌！AirPods不容小覷 未來更強大

蘋果 (AAPL-US) 6 月這季的財報因可穿戴部門意外亮眼的表現而大獲提振，在 iPhone 部門銷售依舊疲軟之際，可穿戴部門的銷售成長卻高達 50% 以上，主要係因 AirPods 和 Apple Watch 的需求強勁推動，現在問題在於蘋果的可穿戴事業規模可以到多大？

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 的報告指出，可穿戴設備「實際上正改變蘋果的財務表現」，其可穿戴部門 (蘋果也將 HomePod 和配件歸於此類) 的規模以 12 個月軌跡為基礎，約等同一家《Fortune 200 》企業。6 月一季，蘋果可穿戴部門營收 55 億美元，在 iPad 銷售額 50 億美元以上，僅較 Mac 銷售額 58 億美元低一些，且接近蘋果服務部門規模的一半。

瑞銀調查蘋果 iPhone 用戶，發現只有 7％擁有 AirPods。Arcuri 估計，2020 年 9 月財季的 AirPods 導入安裝數量將超過 1 億人，2021 財年可望產生貼近 100 億美元的營收，再加上他估計 Apple Watch 營收 200 億美元，換算下來等於銷售 4000 萬支 iPhone 所得的營收。

Arcuri 指出，如果蘋果最終完全轉向無線充電且手機上不再有充電口，就可以大大加速 AirPod 的成長。

瑞銀調查發現，新機種 AirPods 的附加率比較高，但即使 iPhone X 這一代的手機用戶也僅有 12% 使用 AirPods，至於 iPhone 6 之前的用戶，附加率更僅有 3%。瑞銀報告提到，同時使用 AirPods 的 iPhone 用戶人數應該會在升級時增加，尤其是 2020 年秋季那一回的升級週期，因為屆時預計首款 5G iPhone 將問世。

瑞銀預期，2019 財年 AirPods 銷售量 4000 萬個單位，產生營收 60 億美元，年底附加率提升至 8%。2020 財年估計銷售量達 5100 個單位，附加率再上升至 13%。

Arcuri 估計，附加率每增加 1 個百分點就等於銷售 1000 萬組 AirPods，以均價 150 美元計算，營收約莫 15 億美元。

與此同時，分析師發現 Apple Watch 的附加率略高於 AirPods，整體約為 12％，單就 iPhone X 或更新一代的手機來說，附加率約 20%。「我們預期 Apple Watch 採用程度會隨時間而增加，尤其蘋果仍不斷增加更多健康特色和功能。」