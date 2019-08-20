全球經濟放緩 股利成長率連帶減速

根據一份新釋出的調研報告顯示，今年 Q2 全球股利發放規模創下新紀錄，但成長率放緩至 1.1%，另外，強勢的美元也導致許多貨幣兌美元匯率下跌，進而傷害了股利。

根據 Janus Henderson 全球股利指數最新一期的調查結果，今年 Q2 全球股利總額為 5138 億美元，而去年 Q2 為 5081 億美元。但今年 Q2 股利成長率僅為 1.1%，相比去年同期 Q2 股利成長率 14.1%，是出現大幅放緩。

Janus Henderson 對 2019 年股利增長預測為 4.2%，Janus Henderson 指出：「世界經濟的減速，已經開始對股利產生影響。」

Q2 股利增長最快的是新興市場，按美元計價成長 12.6%，與此同時，美國股利利成長率為 3.9%，是兩年來的最小漲幅。

Janus Henderson 表示，儘管美國經濟成長放緩、股利成長率也放緩，但超過五分之四的美國公司發放了股利，高於許多其他大國。

Janus Henderson 追蹤的美國公司在 Q2 支付了 1217 億美元的股利。

而該公司觀察到，美國股利成長的步伐在部分產業中放緩，其中大部分僅出現了個位數增長，Janus 認為，與其他主要原因相比，一些公司可能考慮優先執行庫藏股，因為庫藏股也是作為向股東返還現金的一種方式。