小摩：美股8月料還將修正 之後在明年夏天創歷史新高

摩根大通 (JP Morgan) 策略師認為，8 月份剩餘時間裡，美股可能還有一波「戰術性修正」，投資人應該等到 9 月初再進場，等待股市在明年夏天衝上歷史新高。

以 Mislav Matejka 為首的摩根大通策略師主張，美股雖然可能還有反彈，但 8 月接下來將出現修正，宜保持謹慎。直到 9 月，受到更好的季節性數據及央行的寬鬆做為等因素影響，股市才有所提振。

對即將出現的修正，Matejka 指出，這一輪回檔的持續時間不會長於 5 月份的情況，而投資人可以在 9 月初重回股市，一如早前的預測。

經濟衰退前還有高點

上週全球股市普遍下挫，主要原因在於美債 2 年 / 10 年期殖利率曲線倒掛，這被視為可靠的經濟衰退領先指標，造成投資人爭相撤出風險資產，轉買債券及黃金等避險資產。道瓊指數在上週三見到今年最大的單日跌幅，下挫 800 點，也使全週累計下挫 1.5% 以上。

但隨著股市壓低，一波逢低買入的資金進入，也促使週一美股的強升。

道瓊 2019 年走勢 (圖表取自 CNBC)

Matejka 認為，殖利率曲線倒掛雖然重要，但不妨礙股市在經濟衰退前創下新高。通常創高晚於倒掛 11 個月，經濟衰退晚於倒掛 17 個月。

他表示，以歷史角度看，現在的情況對股市是正面的，在出現倒掛後，未來 12 個月的平均漲幅為 10%。

9 月之後料有利多

Matejka 表示，市場好轉的潛在驅動因素，包括 9 月季節性的改善、歐洲央行可能的量化寬鬆政策、聯準會再次降息的幅度到達 50 基點，以及關稅的延後或取消。這些利多並非必然，但若出現，預料提振市場情緒。

Matejka 總結，在 8 月份修正之後，美股有望於明年上半年創下歷史新高，這也可能是這一輪行情的最高點。