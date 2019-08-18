【量化報告】利用非農指標，建構美股、美債量化投資策略！

債券與股市的資產配置一直是投資者關注的焦點，債券可以視為股市的避險商品。一般來說，在景氣出現衰退時債券會優於股市；當景氣良好時，股市則會優於債券能帶來更好的報酬。若能正確掌握兩者關係，就能使自己投資更有勝算，增加投資報酬率。

(看更深入的循環與資產配置教學)

有鑑於此，財經 M 平方量化團隊將使用我們最常提到的 美國非農就業 人數作為指標，進行美股與美債的資產配置。

一、美股與美債關係探討

在此我們使用美國 S&P 500 指數 作為美股投資標的基準。S&P 500 指數所納入的 500 支股票幾乎都是在美國主要交易所，如紐約證券交易所、那斯達克交易所上市的大型公司，更能反映美國股市整體狀態。

美債我們則選用 美國 10 年期公債 作為投資標的基準。美國 10 年期公債在市場上的交易量大，且 10 年期公債也較不易受到聯準會的利率政策影響，易受到大環境影響，如通膨、景氣循環，一般金融市場將其視為美債的基準標的。

由下圖我們可以看出美股與美債走勢大致反向，僅於景氣復甦同時出現同向向上（如 2010 年～2013 年），而在景氣處於衰退階段時（ 2001 年、2008 年），資金會大量撤出股市進入債市，使兩者價格走勢幾乎完全相反。

二、投資策略衡量標準

在進入前我們必須要先了解衡量投資策略的指標，可分為衡量獲利及風險兩方面。

累積報酬率

衡量投資策略獲利最常使用的指標便是累積報酬率。而累積報酬率會希望越高越好，表示投資策略獲利越佳。M 平方也將在 8 月中推出研究工具箱，其中將附上計算累積報酬率的工具供會員們使用，敬請各位期待！

好的投資策略除了衡量獲利之外，了解策略潛在的風險也是相當重要的。此處 M 平方採用回檔（Drawdown, DD）以及最大回檔（Maximum Drawdown, MDD）作為衡量風險的指標。

回檔與最大回檔

所謂回檔是指投資策略獲利創歷史新高後，一路累積往下的虧損。而回測期間中回檔的最大值就稱為最大回檔，能夠讓我們理解投資策略過去歷史最大的連續虧損，投資人也可想成是我過去可能承受的最大損失。而我們會希望最大回檔越小越好，表示投資策略的風險較小。

獲利風險比

將投資策略的獲利金額除以最大回檔金額就稱為獲利風險比，用來衡量當我承受一單位的風險時我所能得到的獲利。而我們會希望獲利風險比越大越好，表示在承受相同風險之下能夠得到更好的獲利。

在了解上述之後，我們就要來開始做回測啦！

三、MM 美股美債非農投資策略

我們分別使用非農就業的 年增人數 以及 月增人數 進行美股和美債的資產配置：

當非農年增人數＞ 200 萬人、非農月增人數＞ 15 萬人

→ 將資金 90％ 配置於美股、10％ 配置於美債

當非農年增人數＜ 200 萬人、非農月增人數 ＜ 15 萬人

→ 將資金 10％ 配置於美股、90％ 配置於美債

當非農年增人數＞ 200 萬人、非農月增人數＜ 15 萬人

→ 將資金 50％ 配置於美股、50％ 配置於美債

當非農年增人數＜ 200 萬人、非農月增人數＞ 15 萬人

→ 將資金 50％ 配置於美股、50％ 配置於美債

當非農年增與月增人數皆突破我們設定的門檻，分別超過 200 萬人與 15 萬人時，顯示目前經濟表現強勁，則提高美股配置權重，降低美債配置權重。反之，當非農年增與月增人數皆跌破我們設定的門檻時，顯示目前經濟疲弱，則提高美債配置權重，降低美股配置權重。其他情況之下，因無明顯訊號顯示經濟狀態，則將美股與美債各配置一半資金權重。

回測期間則採用 2000／01／01 至 2019／06／01 共將近 20 年的時間，期間共經歷兩次大空頭，一次完整的經濟循環。回測結果如下圖所示

圖片上半部獲利部分，MM 非農策略權益曲線（藍線）穩定上升，且能持續打敗美股 S&P 500 大盤（粉色線）。19 年來累積總報酬率約為 126.46％，年化報酬率約為每年 6.65％。最重要的是，在 2001 年和 2008 年兩次衰退期間，MM 非農策略在美股大跌的情況下，仍能保有穩定獲利成長，避免掉兩波大空頭的虧損。顯示藉由非農年增及月增人數的輔助，我們能有效的將美股與美債作最佳的資產配置。

圖片下半部風險部分，策略回檔（紅線）幾乎都比美股 S&P 500 大盤回檔（粉色線）還小，在 2000 年和 2008 年兩次衰退期間，也能不至於遭受太大的損失，回測期間美股大盤最大回檔來到誇張的 73.62％ （2008 年空頭），而 MM 非農策略最大回檔僅為 19.57％，顯示策略的風險是比美股大盤小非常多的。

綜合以上獲利與風險，我們可以藉由非農年增與月增人數作為美股與美債投資權重調整的指標，建構出的 MM 美股美債非農投資策略，是能夠有效打敗美股大盤，同時在獲利與風險的表現上都能比美股大盤更加優異，獲利風險比能夠更高。而在景氣進入衰退期時，MM 非農投資策略也能有效避開。

更多量化結果報告，包含以下三種分析：