警示全球經濟衰退！不只美債殖利率曲線倒掛、英債也倒掛

除了美債殖利率曲線出現倒掛以外，事實上英國的英債殖利率曲線也已出現倒掛，市場經濟學家表示，伴隨著美、英兩大央行殖利率曲線皆出現「倒掛」，全球經濟前景恐怕很不妙。

近期一系列全球經濟數據皆表現疲軟，週三 (14 日) 德國公布 Q2 GDP 季增率報 -0.1% 陷入「負增長」的泥沼之中，再繼續延續著全球經濟弱勢的情勢，拖累週三 (14 日) 美、英二國的 10 年期、2 年期公債殖利率利差已雙雙跌至 0% 下。

黑：英債 10 年期減 2 年期殖利率利差 紅：美債 10 年期減 2 年期殖利率利差 圖片：Bloomberg

投資機構 ADM Investor Services 全球策略部門分析師 Marc Ostwald 表示：「債券市場正在表明央行降息太晚，這對全球經濟來說可謂大事不妙。」

而事實上，全球主要債市之殖利率曲線斜率趨平，已經持續一段很長時間，倒掛主要是反映債市對於全球經濟成長的擔憂，又更深了一層。

Banco Santander 銀行英國利率分析師 Adam Dent 表示，美國領隊、英國就會跟隨，而市場此前一直非常不願意放棄利率最終會「正常化」的觀點，但目前看來這個想像是出現幻滅。

殖利率曲線並不是唯一閃爍的紅色警報，據聯準會 (Fed) 紐約分行數據顯示，美國未來 12 個月經濟衰退的可能性，正接近 2008 年金融海嘯以來最高水平，達 31%。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)