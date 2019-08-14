美銀：10年期美債殖利率「低至1%」並非不可能

華爾街正在思考一個問題：債券殖利率可以低到什麼水平？

當然，若從歷史常態來看，10 年期美債殖利率跌到 1% 的可能性仍然很低。但在美國銀行分析師 Bruno Braizinha 等人眼中，目前顯然不屬於正常時期。

雖然基於當前經濟狀況，Braizinha 統計模型估計的基準美債「公允價值」也接近 2.5%，不過美國總統川普對中國發起的貿易戰、全球經濟成長疲弱的前景、海外負利率等，都將給美債帶來需求。

分析師認為，如果 16 兆美元的美國公債市場真的出現「日本化」，就可能使美債殖利率遠低於 1.318% 的歷史低點。

美銀模型顯示，美債 10 年期殖利率水平可能將會比公允價值 2.5% 還要更低 圖片：Bloomberg

美國銀行利率策略部門主管 Bruno Braizinha 表示：「市場定價正在消化基本面顯著惡化的預期。」「因此我們在設想一系列的聯準會寬鬆情形，所有可能的結果都預示殖利率會更低。」

Braizinha 表示，市場現在陷入了「常規」寬鬆週期，交易員預計聯準會將在 2020 年底或 2021 年初前將目標利率調降至零，這意味著 10 年期美債殖利率會降至 1.2% 至 1.5%。

如果美國像日本那樣陷入長期低成長和低通膨，以及實施極度寬鬆的貨幣政策，美國公債殖利率曲線就可能部分跌到零以下。

在上週發表的部落格文章中，固定收益巨頭 Pimco 的全球經濟顧問 Joachim Fels 也提出了這種可能性。他表示，歐洲和日本均已陷入負利率洪流，美債也可能變為負殖利率的想法不再「荒謬」。

Braizinha 認為：「聯準會降息至零，通膨低迷，通膨預期持續下滑，這並非不可能發生。」

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