最新！10年期減2年期美債殖利率利差「倒掛」創2007年來首見

週三 (14 日) 晚間，10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差一度跌至 -0.09%，一度最深跌至 -0.23%，創下 2007 年來首次出現倒掛之紀錄。

10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差 圖片來源：investing.com

而在美債 10 年期美債殖利率減 2 年期利差出現倒掛的同時，美債 30 年期殖利率也再度刷下 3 年新低至 2.0738%，打破前低 2016 年 7 月 2.0882% 之最低紀錄。

考量到當前諸多經濟衰退之風險指標浮現，目前市場 100% 預期，聯準會 (Fed) 將於今年 9 月會議再度降息，71.5% 機率預期 Fed 10 月降息，加上今年 7 月 Fed 已降息一碼，市場高度預估，Fed 今年仍將完成降息 3 碼之利率路徑。

投資銀行摩根史坦利 (Morgan Stanley) 亦在一份最新的研報中預期，Fed 將於今年 9 月、10 月各降息一碼，而 2019 年則可能再降 4 碼。

而針對不斷下挫的美債殖利率，週二 (13 日) 前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 亦談到，現在可能已沒有任何方法阻止美債殖利率繼續探底，甚至葛林斯潘預期，美債殖利率可能將往「0% 以下邁進」，暗示美債殖利率可能也將跌入「負殖利率區間」。

最新數據顯示，受到 Fed 以及亞洲央行如澳洲、紐西蘭、印度、印尼、南韓等國掀起的「降息大潮」影響，目前在「負殖利率」區間交易的全球債券規模已創下 15 兆美元的歷史新高。