AMD的逆襲 攻入伺服器晶片大客戶市場

處理器大廠美商超微 (AMD-US) 似乎已經看見了更光明的前景。在十年前，分析師曾預測該公司將會被收購或者最終停業。不過，如今的情況已經開始變得不同了。

在執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 執掌的五年當中，超微已經重新回歸。該公司的財務狀況獲得改善並且更加穩定，資金主要花費在可以超越英特爾 (INTC-US) 晶片開發上，並成功賣給了重量級客戶，其中包括亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的雲端運算部門。如今，大型雲端服務供應商尤其迫切需要能夠替代英特爾高額的伺服器晶片。

「我們非常高興能將超微作為我們的選擇。」負責亞馬遜雲業端務基礎架構的 Matt Garman 表示。「先前有很長一段時間，他們並不是。」

超微的市占率也正在成長，自蘇姿丰接手以來，該公司股價成長了 9 倍多，達到 32 美元左右。「這都是為了贏得信譽。晶片已經從頭開始重新設計，我們在結構上處於更好的位置。」蘇姿丰表示。

同時蘇姿丰和她的團隊也表示，他們並沒有把短暫優勢視為理所當然，或者對未來可能面臨的挑戰有所輕敵。「請在今日起的五年後，再去評論我所建立的事業版圖。」蘇姿丰說道。

目前，英特爾的市場價值是超微的七倍左右，僅去年英特爾的伺服器部門就實現了 110 億美元的獲益，接近超微年營收的兩倍。 但是，蘇姿丰表示，資源和影響力的不平衡是一種激勵，並不是壓倒性的。 「我們的競爭將繼續非常艱鉅，但是，我認為我們已經在市場上佔有一席之地。」

彭博報導中認為，超微並不會太快在伺服器晶片市場中取代英特爾，但是該公司的復甦和該公司執行官的更穩健的策略將使該公司成為不少大客戶的所需要的更可靠的替代選擇。

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