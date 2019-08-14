只差2點！美債2年、10年殖利率若倒掛 衰退機率達78%

週二 (13 日) 儘管美國宣布，中國輸美商品的最新關稅部分延後，市場風險情緒提振，然美國 10 年期公債殖利率距離穿破 2 年期公債殖利率，僅剩 2 點，近在咫尺！反映全球投資人對經濟前景仍充滿疑慮，可能暗示經濟衰退不遠了。

美債殖利率 紫：2 年期 黃：10 年期 (來源: CNBC)

今年五月，美國 10 年期公債殖利率，已正式穿破 3 個月期公債殖利率，且一去不回頭，導致部分殖利率曲線已反轉一段時間。然而，眼下 10 年期公債殖利率來到 1.685%，直逼 2 年期殖利率 1.665%，恐讓整條殖利率曲線倒掛更加嚴重。

美債殖利率 紅: 3 個月期 藍：2 年期 黃：10 年期 綠: 30 年期 (來源: CNBC)

為什麼要特別在意 2 年期與 10 年期殖利率之間的差距呢？因為過去 50 年來，每次經濟衰退之前，兩者都出現反轉。

美債殖利率 10 年期與 2 年期差 陰影柱：經濟衰退期間 (來源: CNBC)

根據 UBS 統計，2 年期與 10 年期殖利率發生反轉，平均 22 個月後，經濟將落入衰退，其中，有一次僅 14 個月後就發生衰退。

Loyola Marymount University 經濟學家 Sung Won Sohn 表示，2 年期與 10 年期殖利率的反轉預測經濟走勢準度很高。在戰後的 9 次衰退中，成功預示了 7 次，準度達到近 78%，是個相當高的紀錄。「因此，如果兩者開始反轉，我預期經濟將在一年內陷入衰退」。

不過同一天，美股呈現大幅彈升。美國銀行技術策略長 Stephen Suttmeier 認為，殖利率倒掛之後，美股根本是處在「借來的緩衝時間」，歷史顯示，美股會在殖利率倒掛後，先大幅反彈，直到經濟正式進入衰退再反轉大跌。

而美國目前通膨改善，也未能使美債殖利率回升。美國公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%，較前兩個月之 0.1% 增加，主要受到油價提振。核心 CPI 也成長 0.3%，年增率回到 2.2%，與 2018 年下半年水準相當。

美國核心消費者物價年增率 (來源: Trading economics)

儘管美國通膨改善、關稅延後等好消息，也沒有改變市場對聯準會降息的預期。最新 FedWatch 顯示，明年一月前，降息兩碼的機率為 36.2%，降息三碼的機率提高至 40.5%，降息四碼也有 13.8%，都讓美債殖利率的下行壓力持續。