傳蘋果正與Spotify協商 用戶將能用Siri撥放音樂

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年8月14號15點50分

據報導，蘋果 (AAPL-US) 和 Spotify(SPOT-US) 正在展開協商，若協議完成，蘋果將允許 Spotify 用戶使用 Siri 來控制音樂播放。

報導中指出，蘋果和 Spotify 正在討論一項計劃，該計劃將允許 iPhone 用戶通過語音助理 Siri 來播放歌曲、歌單和專輯。據悉，在蘋果 iOS 13 中的新 API，能允許音樂應用程式與 Siri 整合，iOS 13 為第三方音樂、有聲讀物和廣播等應用程式開放了 SiriKit 架構。

兩方的協商正值蘋果面臨越來越多的反壟斷調查之際，其中一些反壟斷審查正是緣於 Spotify 所提出的訴訟。不過有消息指出，Spotify 已經放棄了今年初時候對蘋果提出的一些指控。

在今年 3 月，Spotify 向歐盟委員會針對 App Store 和 Apple Music 提起訴訟。在當時，Spotify 還推出了一個網站，詳細說明了對蘋果的投訴，寫道「蘋果不允許我們加入 HomePod，他們也絕對不會讓我們與 Siri 對接，來讓用戶撥放音樂。」

不過如今相關的訊息已從 Spotify 網站上刪除，取而代之的是「在最近蘋果才宣布它將讓我們與 Siri 對接以撥放用戶的音樂...... 但未提及我們的名字。」

外媒認為，蘋果和 Spotify 之間正在討論某項特殊協議。但是，很有可能的情況是 Spotify 可以是用 iOS 13 中新的 SiriKit 功能。iOS 13 將在下個月向市場發布，屆時 Spotify 將能與 Siri 進行整合。