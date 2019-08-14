根據《日本經濟新聞社》14 日報導，美國商務部在 13 日時表示，將於 14 日將中國廣核集團 (CGN) 等，列入禁運名冊當中。

這回被美國商務部加入實體名單中的，包含中國廣核集團及相關的共 4 家企業。中國廣核集團是中國國有的最大核能發電企業。美國此舉，乃是為了阻止該集團將核能技術轉用到軍事用途上。

核能發電，是中國在高科技產業培育政策「中國製造 2025」的重點項目。美國政府則是透過禁運措施等方式，來制約中國的高科技發展。

美國再出手緊掐中國脖子、廣核列入實體名單。(圖片：AFP)

而被美國商務部列入實體名單的企業，在美國製造的零件材料及技術出口方面，都需取得該部會的許可，但原則上都不會獲得通過。

目前中國廣核集團所規劃的新型核能電廠當中，包含了該集團主張須以美國西屋的技術為基礎，來進行獨自研發的興建計畫。而在美國商務部的決定下，計畫也可能因此生變。

美國政府在 2018 年 10 月時已表明方針，限制民用核能發電技術輸往中國。此回的禁運措施，更是完全阻斷中國廣核使用美方技術。

核能發電受到習近平指導部所重視，美方的相關作為也突顯出川普政權的強硬姿態。

美國政府於 5 月時將中國華為列入實體名單，在 6 月也將中國超級電腦大廠曙光信息產業納入該名單中。這一連串的動作，都是為了牽制與人民解放軍有相當程度牽扯的中國高科技企業。而不光是美國政府，美國國會方面也對中國的軍民融合極為留意。