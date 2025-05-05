美國加州州長：繼續對中國敞開貿易大門

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 14:00

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美國加州州長紐森上周五（2 日）接受《日經亞洲》在線採訪時說，川普政府的關稅政策給加州帶來巨大傷害，加州將繼續對中國敞開貿易大門。

紐森表示，加州一直是中國穩定貿易夥伴。雙方簽署一系列省州、地縣和城市間的合作備忘錄。去年他訪華時，更將加州與中國的聯繫延伸到國家層面。

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他強調，加州對所有貿易夥伴都敞開大門，因為全球貿易不是零和博弈，彼此相互依存。

紐森談到川普政府貿易政策時表示，他之所以直言不諱地批評貿易政策，是因為加州與美國其他州相比，「受影響尤為嚴重」。

他說，加州不僅與亞洲貿易往來廣泛，而且矽谷科技公司在亞洲擁有一體化的供應鏈和市場。川普的貿易政策對旅遊業、貿易、小型企業和大型企業產生巨大影響，聲譽損害更無法估量，「加州遭受的直接和間接經濟損失，高達數十億美元」。

川普 4 月宣布「對等關稅」後，紐森呼籲美國以外的經濟體不要對加州的商品採取報復性關稅措施。加州還成為美國第一個就關稅問題控告川普政府的州。