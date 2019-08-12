南韓8月前十天出口再降22% 半導體仍是下滑關鍵

儘管已經進入下半年第 2 個月，南韓出口情況仍一路下坡。據南韓海關今 (12 日) 發布數據，南韓 8 月前十天出口額，較去年同期大減 22.1%，為 115 億美元。由於工作日比去年減少 0.5 日，以日均出口額計算，跌幅減至 17.2%。

出口減少的關鍵仍在半導體，年減幅度達 34.2%，另外，石油製品減幅仍高，為 26.3%。相較之下，無線通信設備和家電出口，分別成長 41.6% 和 25.6%。

以出口地區來看，美中貿易戰依然造成重大影響，對中國出口減 28.3%，對美國出口減 19.5%，近期在與日本交惡的情況下，對日出口也大減 32.3%。另外，對歐盟出口也下滑 18.7%。

8 月前 10 天南韓進口額為 142 億美元，年減 13.2%。從進口項目來看，燃氣和乘用車分別增加 13.3% 和 27.4%，原油、石油製品和機械類分別減少 17.1%、5.1% 和 22.9%。

以進口來源地看，南韓由日本進口大減 18.8%，其他來自中國、中東、歐盟的進口分別減少 11.1%、19% 和 9%，而由美國與加拿大的進口，則分別增加 3% 和 117.8%。

由於華盛頓與北京的貿易爭端不斷擴大，南韓自去年 12 月以來，出口額已經連 8 個月下滑，若 8 月維持上旬的走勢，出口下滑趨勢仍將持續。