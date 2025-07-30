search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

不只賴清德美國過境受阻！金融時報：顧立雄與美國防部高層會談突被取消

鉅亨網編譯莊閔棻


根據《金融時報》週三（30 日）報導，美國政府於 6 月臨時取消了原訂與台灣國防部長顧立雄的會晤，引發外界對美國總統川普在美中台三邊關係中，支持台灣可能引發中國不滿的顧慮。

cover image of news article
金融時報：美臨時取消顧立雄與美國國防部高層會談。(圖：REUTERS/TPG)

報導援引知情人士指出，顧立雄原計劃前往華盛頓地區，與美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）進行國防會談。然而，美國方面最終在最後一刻取消了此次會議安排，原因並未對外說明。


截至目前，美國白宮、國防部以及台灣駐美代表處均未就此事件作出回應。

此前，《金融時報》也曾報導稱，當中國反對我國總統賴清德計劃過境紐約後，川普政府決定拒絕其過境申請。

據悉，賴清德原計劃於 8 月經由美國前往與台灣保持邦交的中美洲國家，包括巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。但三位消息人士透露，美方已明確通知台灣，賴清德無法在前往中美洲途中過境紐約。

文章標籤

美國台灣中國國防部長顧立雄川普賴清德TOP

延伸閱讀



Empty