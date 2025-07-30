〈美股盤後〉標普盤中創新高後收黑 關注美中談判與Fed會議

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-30 05:46

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標普 500 指數週二 (29 日) 在盤中觸及歷史新高後回落收低，反映市場正消化一波企業財報與美中貿易談判進展。

標普盤中創新高後收黑 關注美中談判與Fed會議 (圖：shutterstock)

道瓊指數收跌 204 點，標普收弱 0.3%，盤中一度創下 6,409.26 點的歷史新高，那指微跌 0.4%。

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美中於瑞典第三輪會談後，中方指出，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅 24% 部分以及中方反制措施如期展期 90 天，但未指明延長何時生效。

不過，美國財政部長貝森特受訪時表示：「川普總統對所有貿易協議都擁有最終決定權，這次的關稅停火也不例外。」川普週二回應，將於週三聽取完整簡報後決定是否批准延長對等關稅寬限期。

另外，川普提到印度可能被徵收 20% 至 25% 的關稅，但強調最終稅率仍未確定。川普還警示，若俄羅斯在結束俄烏戰事方面沒有取得進展，他將在 10 天後開始對俄羅斯徵收關稅並採取其他措施，此消息推動國際油價大漲。

聯準會已展開為期兩天的利率政策會議，儘管市場均預期利率將維持在 4.25%-4.5% 的水平，但投資人將密切關注今年晚些時候可能降息的訊號。

川普週一再次呼籲聯準會降息，稱這將有助於推動美國經濟。日本央行週四也將召開重要會議，預計將維持利率不變。

美股週二 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 204.57 點，或 0.46%，收 44,632.99 點。

那斯達克指數下跌 80.29 點，或 0.38%，收 21,098.29 點。

S&P 500 指數下跌 18.91 點，或 0.3%，收 6,370.86 點。

費城半導體指數上漲 2.69 點，或 0.047%，收 5,739.79 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 52.17 點，或 0.34%，收 15,153.97 點。

標普 11 大板塊盤勢依舊分歧，工業、非必需消費與醫療保健板塊跌幅居前，分別下跌 1.14%、0.73%、0.69%，房地產、公用事業與能源板塊領漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.46%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.65%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.76%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.46%。

企業新聞

諾和諾德 (NVO-US) 週二警示，全年銷售額和營業利潤的增長將低於先前的預期，這是該公司第二次下調 2025 年的預測，其股價崩跌 21.83% 至每股 53.94 美元。

PayPal (PYPL-US) 暴跌 8.66% 至每股 71.45 美元，儘管該公司上調全年盈餘預測，但對本季獲利展望與去年同期持平，令市場大感失望。

UPS (UPS-US) 狂跌 10.57% 至每股 90.84 美元，UPS 第二季獲利與營收均下滑，該公司指出川普政府貿易政策的不確定性導致需求疲弱。

華爾街分析

Oppenheimer 近日將標普 500 指數的年底目標上調至 7100 點，成為華爾街主要投行中預估最高者。該機構指出，隨著貿易緊張情勢緩解以及企業獲利表現持續強勁，市場具備進一步升高的條件。

Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示：「市場此前走勢強勁，目前正進入盤整階段。一些技術指標顯示，回檔風險可能正在醞釀。」

Woods 指出，當前正是市場暫時觀望的時期，投資人聚焦於企業財報表現突出的個股，同時也密切關注聯準會接下來的政策訊號。

他補充道：「我們希望能在週三聯準會記者會，獲得更多明確的政策方向。」