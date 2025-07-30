〈美股盤後〉標普盤中創新高後收黑 關注美中談判與Fed會議
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
標普 500 指數週二 (29 日) 在盤中觸及歷史新高後回落收低，反映市場正消化一波企業財報與美中貿易談判進展。
美中於瑞典第三輪會談後，中方指出，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅 24% 部分以及中方反制措施如期展期 90 天，但未指明延長何時生效。
不過，美國財政部長貝森特受訪時表示：「川普總統對所有貿易協議都擁有最終決定權，這次的關稅停火也不例外。」川普週二回應，將於週三聽取完整簡報後決定是否批准延長對等關稅寬限期。
另外，川普提到印度可能被徵收 20% 至 25% 的關稅，但強調最終稅率仍未確定。川普還警示，若俄羅斯在結束俄烏戰事方面沒有取得進展，他將在 10 天後開始對俄羅斯徵收關稅並採取其他措施，此消息推動國際油價大漲。
聯準會已展開為期兩天的利率政策會議，儘管市場均預期利率將維持在 4.25%-4.5% 的水平，但投資人將密切關注今年晚些時候可能降息的訊號。
川普週一再次呼籲聯準會降息，稱這將有助於推動美國經濟。日本央行週四也將召開重要會議，預計將維持利率不變。
美股週二 (29 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.46%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.65%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.76%。
費半成分股普遍收高。輝達 (NVDA-US) 跌 0.70%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.98%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.06%；高通 (QCOM-US) 漲 0.64%；AMD (AMD-US) 上漲 2.18%；美光 (MU-US) 漲 0.64%。
台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.46%。
企業新聞
諾和諾德 (NVO-US) 週二警示，全年銷售額和營業利潤的增長將低於先前的預期，這是該公司第二次下調 2025 年的預測，其股價崩跌 21.83% 至每股 53.94 美元。
PayPal (PYPL-US) 暴跌 8.66% 至每股 71.45 美元，儘管該公司上調全年盈餘預測，但對本季獲利展望與去年同期持平，令市場大感失望。
UPS (UPS-US) 狂跌 10.57% 至每股 90.84 美元，UPS 第二季獲利與營收均下滑，該公司指出川普政府貿易政策的不確定性導致需求疲弱。
聯合健康 (UNH-US) 恢復了兩個多月前撤回的全年財測，但仍不及分析師已下修的預期水準，其股價受挫 7.46%。
華爾街分析
Oppenheimer 近日將標普 500 指數的年底目標上調至 7100 點，成為華爾街主要投行中預估最高者。該機構指出，隨著貿易緊張情勢緩解以及企業獲利表現持續強勁，市場具備進一步升高的條件。
Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示：「市場此前走勢強勁，目前正進入盤整階段。一些技術指標顯示，回檔風險可能正在醞釀。」
Woods 指出，當前正是市場暫時觀望的時期，投資人聚焦於企業財報表現突出的個股，同時也密切關注聯準會接下來的政策訊號。
他補充道：「我們希望能在週三聯準會記者會，獲得更多明確的政策方向。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉寶僑財測下修新年度展望 警示消費疲軟與關稅增壓
- 〈財報〉醫療成本飆升 聯合健康Q2表現不如預期 調降全年展望
- 英特爾若退出晶圓代工 台積電、HOYA坐收漁利
- 迷因股 FOMO橫掃華爾街 2000年泡沫重演？
下一篇