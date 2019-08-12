刺激股市 中國鬆綁融資券政策

中國證監會公布融資融券新政，擴大融資融券標的範圍，從原本 800 檔，擴大一倍至 1600 檔，該政策將於 8 月 19 日實施，也使證券類股短線走勢值得期待。

兩融標的擴大有利於提升 A 股市場整體的交易活躍程度，同時，融資券餘額有機會止跌回升。

而這波融資券標的再次擴大，新增標的主要集中於中小板和創業板。此外也取消最低維持擔保比例不得低於 130% 的限制，交由券商根據客戶信用、擔保品品質、公司風險承受能力等，自行與客戶簽定最低維持擔保比例。

同時，為改善維持擔保比例的計算公式，除現金、股票、債券外，客戶還可以以證券公司認可的其他資產作為補充擔保物

在這次擴大納入融資券標的後，A 股兩融標的市值占 A 股總市值比重由 70.3% 升至 85.6%。截至 8 月 9 日，滬深兩市總市值達人民幣 55.49 兆元。

自 2010 年 3 月融資融券業務在 A 股正式啟動後，上交所、深交所分別於 2011 年 12 月、2013 年 1 月、2013 年 9 月、2014 年 9 月、2016 年 12 月，共計 5 次擴大融資融券標的的股票交易範圍，這次為第 6 次大規模擴充。

而從新增標的產業分布來看，無論是家數還是市值比重，醫藥、電腦、電子零組件、通信、媒體等類股較受惠。

(資料來源: wind) 新增兩融標的產業分布

其次兩融標的擴大及兩融交易市場化程度進一步提升，有利於穩定券商利差收入，帶動券商業績。

根據數據顯示，在兩融標的擴大後的短期內，證券類股表現相對較強，中長期則無明顯超額報酬率。

東北證券表示，擴大兩融標的範圍有利於提升兩融業務效率，擴大業務規模。此外，這波政策從市場需求出發，放寬擔保比例、補充擔保物的要求，同時擴大兩融標的範圍，使兩融業務更加市場化。