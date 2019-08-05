A股現陰霾 庫藏股成救命丹？

受到中美貿易戰再度增溫，A 股走勢再度轉弱之際，中國企業的庫藏股政策，期待能為 A 股注入一股強心針。根據資料統計顯示，截至今 (5) 日，今年 A 股共有 1052 家公司宣布 1566 次的庫藏股公告，其中 636 家公司已執行完畢。

此外，今年以來採用定向回購、集合競價交易等方式執行庫藏股的 A 股上市企業合計達 1564 家，金額合計人民幣 1057.7 億元。其中，7 月份 A 股上市公司庫藏股金額不但創下今年新高，也是歷史單月新高，參與庫藏股的企業達 440 家，金額人民幣 354.33 億元。

而 2018 年全年，A 股上市公司實施庫藏股的金額為人民幣 617.02 億元。

依照公告庫藏股數量統計，2018 年～2019 年排名前五的大的產業分別是醫藥、計算機、機械、電子零組件以及基礎化工。

資料來源: wind

以今年宣布庫藏股政策的上市企業來看，有 84 家上市企業執行庫藏股金額已逾億元人民幣，而這 84 家企業中有 23 家預告上半年純益將超過人民幣 1 億元；其中三一重工、中聯重科、TCL 集團、蘇寧易購、三七互娛這五家企業上半年純益均逾人民幣 10 億元。

中國中信改革發展基金會表示，庫藏股行動對資本市場而言，可以調節股票供應量，增加股票價值；對上市公司來說，則可以調整財務槓桿，改善資本結構，同時也是除分發股利外另一種的替代方式。

中國新富資本研究中心則指出，上市公司實行庫藏股政策在一定程度上可以避免股價非理性下跌，有利於穩定市場。但實質性的利多還是要看政策面、獲利面、資金面等多種因素。少數股價低於淨值的公司其大股東執行庫藏股政策的積極性相對較高。

中國人民大學認為，今年上半年的公司庫藏股規模已經超過去年全年，下半年，隨著改革持續進行，金融業加速對外開放，有機會刺激更多企業投入庫藏股行列，預估今年的庫藏股規模可望超過人民幣 2000 億元。

