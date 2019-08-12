三星小米聯手 推出破億畫素CMOS

三星今 (12) 日對外宣布推出業界首款逾 1 億畫素的 CMOS，三星特別提到這是與小米合作開發的成果。該款傳應器將應用在智慧手機之中，本月底可開始量產。

(圖片: AFP)

三星介紹，這次推出的 ISOCELL bright HMX 擁有 1.08 億的有效畫素，同時也是第一款採用 1.33 英吋感光面積的大尺吋行動圖像 CMOS，能夠在低光照條件下比其它小型 CMOS 吸收更多光線，利用四合一畫素合併技術（Tetracell），實現更加明亮的 2700 萬畫素照片。

在明亮的環境中，Smart-ISO 是一種根據照明環境，智慧選擇設定方式以實現最佳光電信號轉換的機制，可切換到低 ISO 以提高畫素飽和度並生成逼真的照片。該機制在較暗的設置中使用高 ISO，有助於降低噪點，從而使圖像更清晰。

隨著該傳感器的推出，三星將其 0.8μm 圖像傳感器從 6400 萬傳感器擴大到 1.08 億畫素，其分辨率已經達到高階數位單眼相機的分辨率。

三星電子傳感器業務執行副總裁 Yongin Park 指出，「三星不斷推動畫素和邏輯技術的創新，以設計我們的 ISOCELL 圖像傳感器來捕捉世界，使其接近我們眼睛的感知方式。」

「透過與小米的密切合作，ISOCELL Bright HMX 是第一款可打包超過 1 億畫素的行動圖像傳感器，採用先進的 Tetracell 和 ISOCELL Plus 技術，可提供無與倫比的色彩再現和令人驚嘆的細節。」

(圖片: AFP)

小米同時強調，三星 1 億畫素感光元件將是市面上感光面積最大的行動圖像感測器，超大感光面積可提供更高的進光量，它的夜拍能力無疑值得期待。

小米的聯合創始人兼總裁林斌表示，「我們很高興以前只能在少數頂級數位單眼相機中使用的圖像分辨率，現在可以設計到智慧手機中。隨著我們繼續合作，我們預計不僅會帶來新的行動相機體驗，還可為用戶創建獨特內容的平台。」