鉅亨網記者張欽發 台北
OTC 今 (14) 日指出，櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第 2 條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，亞泰金屬 (6727-TW) 及竹陞科技 (6739-TW)) 已符合相當標準規定，明 ( 15) 日起得為融資融券交易。
CCL 設備廠亞泰金屬 2025 年 12 月營收 2.53 億元，創新高，月增 43.1%，年增 1.11 倍，2025 年第四季營收 5.3 億元，創新高，季增 25.99%，年增 40.32%，2025 年全年營收 16.31 億元，年增 8.33%
亞泰金屬受惠銅箔基板 (CCL) 相關業者持續擴大產能布局，尤其多數廠商積極推進海外設廠進程，以強化供應韌性與區域服務能力，帶動集團旗下高階 CCL 含浸設備訂單提升。
隨著 AI 技術應用、電動車及 5G/6G 通訊技術加速發展，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，帶動相關設備投資動能延續，且亞泰金屬仍積極爭取擴產設備商機，並同步優化楊梅一、二廠生產配置與內部製程效率，提升整體交付速度與接單彈性。
亞泰金屬 2025 年第三季營收 4.21 億元，毛利率 21.14%，季減 6.41 個百分點，年增 5.51 個 百分點，單季稅後純益 5302 萬元，季增 1.14 倍，年增 2.49 倍，每股純益達 1.97 元。
亞泰金屬 2025 年 1-9 月營收 11 億元，毛利率 23.25%，年增 3.41 個百分點，稅後純益爲 1.11 億元，年減 7.2%，每股純益爲 4.14 元。
