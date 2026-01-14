OTC 今 (14) 日指出，櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第 2 條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，亞泰金屬 (6727-TW) 及竹陞科技 (6739-TW)) 已符合相當標準規定，明 ( 15) 日起得為融資融券交易。