A股定向降息！ 中國證金公司降轉融資費率

中國證券金融股份有限公司昨 (7) 日宣布，決定自 8 月 8 日起，調降轉融資費率 80 BP。市場分析指出，此舉意味著向股市定向釋出流動性，中國人行沒有降息舉動，反而中國證金公司卻對 A 股「定向降息」。

(資料來源: 中國證金公司)

轉融資就是中國證金公司將資金借給券商，券商在取得資金後，提供兩融客戶辦理融資融券業務。經過這次調整，券商在此業務上的成本將有所降低。

中國證金公司是券商進行融資融券業務重要的資金來源管道之一，透過券商融資業務對股市提供流動性支持，目的在為券商融資融券業務提供配套服務，包括運用市場化手段調節證券市場資金和證券的供給等。

一般而言，券商向客戶進行融資業務時，主要使用的是自有資金。當自有資金不足時，才需要向中國證金公司轉融資借入資金。

中國證金公司相關負責人表示，這次下調轉融資費率，是根據資金市場利率水準做出的調整，有利於降低券商融資成本，促進合法資金參與股市投資，維護中國資本市場平穩健康發展。

市場人士認為，這是中國證金公司基於當前低利率市場環境的靈活調整，符合市場化的改革方針。

依照歷史經驗來看，2014 年 8 月份，中國證金公司調降轉融資業務費率時，該政策刺激 A 股大幅攀升。在那之後的半年時間裡，上證指數由 2200 點漲到 3400 點，漲幅約 1200 點。

而在 2016 年 3 月份，中國證金恢復轉融資業務，並調降費率，股市也開啟一波近一年半的牛市行情。

不過，目前中國整體經濟局勢並不友善，A 股融資需求可能並不高。從目前的情況來看，所有的不利因素都還需要時間來消化，特別是美中貿易紛擾方面，因此這次「降費」的利多能帶動多少效果還有待觀察。

截至 8 月 7 日，券商融資業務餘額已從最高峰時期的人民幣 2.2 兆元降至人民幣 8900 億元。