中美貿易戰讓工業經濟放緩 高盛砍Caterpillar評級

建築機械和設備大廠 Caterpillar (CAT-US) 週四遭高盛調降股票評價， 該券商表示，由於中國和北美的建築設備市場不利因素，難以合理證明 Caterpillar 股票「買進」評級。

高盛將其評級自「買進」調降至「中立」，其目標價自 156 美元下修至 130 美元。

美國川普總統上週四在推特開砲，稱美國將自 9 月 1 日起對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，自此 Caterpillar 股價下跌了 8% 之多。

高盛分析師 Jerry Revich 表示，「自 2016 年 10 月我們將 Caterpillar 股票評級調升至『買進』以來，我們首次預期該公司 EBIT 在第二財季下降，因為北美和中國建築設備大幅減產，抵銷並超過了我們對能源產業復甦的預期。」

「Caterpillar 今年營業獲利成長的能見度較低，我們認為這讓該股票的風險回報持平。」

Caterpillar 在 7 月 24 日公布令人失望的第二季財報，其理由是因應關稅導致成本上升。

不只 Caterpillar，高盛週四下修了數家週期性設備供應商的股票評級，例如還有特規小型車生產商 Rev Group (REV-US)，Revich 將其評級自「中立」打入「賣出」，目標價 12 美元更是隱含跌幅約 6%。

分析師 Jerry Revich 認為，卡車和建築機械的庫存增加，這將導致 2020 年的產量下降，挫傷這些公司明年的獲利。同時，庫存提高也是全球工業經濟放緩的另一個跡象。

Revich 建議投資防禦股，例如買進鐵路設備供應商 Wabtec (WAB-US) 和其他經常性收入較高的企業股票，以及對美國建築業曝險較多的企業股票。

全球工業生產自 2017 年晚期就開始一路下降

針對持有工業投資組合的投資者，Revich 建議應留意 3 件事：

美國建築市場 高經常性收入 商品市場再投資

這些可以提供投資者上行空間，且避免需求惡化時出現負面意外的可能性。

針對這 3 件事，Revich 也挑選出符合該主題、建議買進的股票：

1. 美國建築市場：基礎設施管線的小型生產商 Forterra (FRTA-US)，其評級自賣出一路調升至買進，目標價自 4.25 美元直接跳到 8 美元，激勵該公司大漲 17%。

2. 經常性收入：鐵路與運輸設備生產商 Wabtec(WAB-US) 是 Revich 在此主題的首選，其評級自「中立」獲升至「買進」，目標價 89 美元，隱含漲幅 23%。

「Wabtec 是我們追蹤範圍內，經常性營收和利潤率最高的企業。」

3. 商品市場再投資：Revich 預期，未來汰換需求將很強勁，因為全球礦業公司已經很長時間沒有投資在資本設備上，除了 Caterpillar，他偏好 Deere (DE-US) 和 AGCO (AGCO-US) 等公司。

總體而言，在機械廠中，Revich 給予 5 家買進評級、7 家賣出評級，算是相當悲觀的看法。

目前製造業活動下降，主因是中美貿易戰，投資者得拿捏貿易緊張氣氛舒緩的時機，以及推測 Fed 與其他國家央行的降息行動是否能刺激經濟成長，抵抗貿易阻力。