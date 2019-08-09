宛如失控列車般奔馳！Roku Q2亮眼 股價大漲20%刷新史上高點

Roku (ROKU-US) 週三晚間公布第二季財報優於預期後，週四 (8 日) 午盤飆漲 20% 以上，盤中高點 123.45 美元刷新史上高點。

第二季財報關鍵數據

EPS：-8 vs -22 (共識預期)

營收：年增 59% 至 2.5 億美元 vs. 2.24 億美元 (共識預期)

活躍用戶人數：年增 39% 至 3050 萬人 (較前季增加 140 萬人)

每一用戶平均營收 (ARPU)：21.06 美元 (較前季增加 2 美元)

該公司優異的財報表現，令 Rosenblatt 分析師將 Roku 股票評級自「中立」升至「買進」，理由是該公司活躍帳戶、ARPU 和串流時數這三項已經連續 2 次成長。

市場競爭越來越強大

投資者一直很擔心，串流電視廣告領域的競爭強大，Roku 恐怕不敵。報導稱，亞馬遜 (AMZN-US) 計畫增加電視產品上的廣告，打算爭奪廣告商數百萬美元資金，以協助提高 Fire TV 的競爭力，來對抗 Roku 和 Pluto TV。亞馬遜近日也宣布一項交易，允許 The Trade Desk 和 Dataxu 這樣的第三方廣告公司在 Fire TV 上銷售廣告。

然而，Rosenblatt 表示，Roku 最新財報證明該公司有能力承受對手壓力。

Mark Zgutowicz 報告指出，「雖然亞馬遜永遠是迫在眉睫的威脅，但 Roku TV 就像一列一路奔馳的火車，許多與我們談過的零售商都認為 Roku TV 的銷售量大勝 Fire TV 4-5 倍，我們認為 Roku 品牌的定位從這裡持續滾雪球下去。」

Roku 將營收加速歸功於廣告業務的成長，因其廣告展示帶來的收入年增一倍，該公司也預期，迪士尼和 NBCUniversal 這類公司推出的串流服務衝擊將使其受益。

然而，美政府可能實施的新關稅卻是他們的隱憂。

但 Roku 執行長 Anthony Wood 表示，「雖然很難預期關稅帶來的衝擊，但對我們來說，任何與關稅相關、短期內發生的事情都不會衝擊我們業務的長期潛力。」

他稱公司正採取一些措施以降低潛在衝擊，例如隨時間推移重新安置製造線等。

華爾街看法

William Blair

分析師 Ralph Schackart 重申其優於大盤的評級，且未來 12 至 18 個月的目標價調升至 145 美元。

「隨著傳統電視廣告市場移轉至機上盒和串流影視，我們認為 Roku 的定位良好可充分利用優勢，搭載 Roku 作業系統的智慧電視銷量市佔率也持續上升。」

Oppenheimer

分析師 Jason Helfstein 給予買進評級，目標價自 79 美元調升至 120 美元。「該公司任何關鍵表現指標都維持在成長模式。」

古根漢 (Guggenheim)

分析師 Michael Morris 給予買進評級，目標價 119 美元。

「該公司的用戶群不斷成長，且觀眾、營銷商、內容擁有者和電視品牌等的價值主張都將持續推動經濟成長，並為股東創造價值。」

RBC 資本市場

分析師 Mark Mahaney 給予「維持產業表現」的評級，目標價自 90 美元調升至 107 美元。

「我們認為，Roku 持續是廣告贊助的機上盒業務表現最好的公司之一，因該公司定位最佳，可以在這規模龐大、尚未開拓的 700 億美元電視廣告支出商機中分得一份。」