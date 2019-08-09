AMD 股價狂飆逾 16% 第二代EPYC處理器 性能狠甩英特爾 價格只要一半 

羅馬不是一天早造成的！AMD 繼 2017 年後推出第一代 EPYC 後，終於在本週三 (7 日) 發布第二代 EPYC 伺服器處理器 (代號羅馬)，該公司號稱新品效能，幾乎是英特爾 Xeon 處理器的 2 倍，但價格只要其一半，性價比優異狠甩英特爾。

受此消息激勵，AMD (AMD-US) 週四 (8 日) 股價應聲大漲逾 16%，收每股 33.95 美元，創 7 月 26 日來高點，今年迄今為止，AMD 已漲約 81%，而標普 500 指數則上漲 16%。英特爾 (INTC-US) 週四開盤近乎持平，爾後小幅揚升 0.94%，收每股 47.17 美元。

AMD 日線走勢價格。(圖片：investing)

處理器大廠 AMD 週三發表會上推出，第二代 EPYC 伺服器處理器，新款伺服器晶片採用 Zen 2 架構，台積電 7 奈米製程，具備最高 64 核心 128 執行緒，相較於第一代 EPYC，運算效能提升 15%。

AMD 執行長蘇姿丰表示，第二代 EPYC 伺服器處理器將是世界上最強的 X86 處理器。

第二代 EPYC 伺服器處理器號稱世上最強 X86 處理器。 (圖片：AFP)

據悉 AMD 的 EPYC 第二代 EPYC 伺服器處理器已獲 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌和推特 (TWTR-US) 採用，外界預料英特爾市佔恐將被瓜分流失。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示：「我們不得不說 AMD (AMD) 昨天講了一個精采的故事，聽起來很不錯，特別是考慮到英特爾透露 10 奈米處理器伺服器再度延遲，昨天的 AMD 聲明可能會讓 AMD 暫時完全掌控資料中心局面。」

Rasgon 表示，透過新產品，獲得了巨大的成功，遠遠超出了已經承諾的水平，並且短期預期，股價可能走高這也可能會影響英特爾的股票

富國銀行分析師 Aaron Rakers 表示，羅馬的發布會，應該讓投資者對 AMD 伺服器 CPU 市佔破 20% 以上的預期更有信心。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 表示，預計羅馬將從今年第三季開始一系列強勁市佔表現，亞馬遜、微軟和谷歌的下半季強勁增長將由新款 7 奈米羅馬產品催化。

Cowen 預計 AMD 應該在 2020 年初攻上伺服器市佔 10% ，並 2020 年底約達 15%。

富國銀行將 AMD 目標價設為 40 美元，股票評級設為「優於大盤」；Bernstein 將 AMD 目標價設為 25 美元，股票評級設為「與大盤持平」。