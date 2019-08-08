涉反壟斷？傳蘋果遭俄羅斯監管機構調查

俄羅斯反壟斷監管機構在週四 (8 日) 表示，已經開始針對蘋果 (AAPL-US) 進行調查，以了解該公司是否濫用智慧手機應用市場上的主導地位。

據悉，俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基在先前向俄羅斯聯邦反壟斷服務委員會 (FAS) 提交了針對蘋果的反壟斷訴訟。

卡巴斯基表示，蘋果以 App Store 平台擁有者和監督人的身分阻止其他開發者獲得與蘋果相同的運營條件。該公司期望透過此次投訴，要求蘋果向第三方開發者提出更公平的競爭條款，令整體市場受益。

FAS 表示，卡巴斯基向蘋果提交的家長控制應用 Kaspersky Safe Kids 因被蘋果判定為違反 App Store 的政策，而被拒絕上架。而蘋果自己卻推出了類似的 Screen Time 功能，基本上也可以做為家長控制模式的一部分。卡巴斯基認為，蘋果意圖阻止有相似功能的其他應用程式。

在先前，蘋果也曾遭到 Spotify 的控訴並面臨美國監管機構反壟斷的調查。蘋果執行官庫克 (Tim Cook) 表示，支持司法委員會的調查，但是強調蘋果並沒有任何壟斷市場的行為。

Spotify 認為，蘋果藉由 Apple Store 商店的主導地位，對其他競爭者進行打擊，並表示蘋果有 30% 的營收實際上來自於對競爭對手的稅徵。

對於這項控訴，蘋果反擊表示，公司不會向免費的 App 收取費用，只會對付費 App 收取 30% 的分成。此外，對於超過一年的訂閱，分成的費用也會下降到 15%。

以 Spotify 來看，該項 App 大多數的客戶使用的是免費有廣告的服務，只有一小部分的用戶訂閱涉及到蘋果收益分成。同時蘋果也表示 Spotify 希望在平台上獲得所有好處，而不對市場做出任何貢獻。

蘋果認為，蘋果在全球智慧型手機市場的占比相對其他大廠要小。庫克表示：「我們的市占率要小得多，我們在任何市場中都不具有主導地位。蘋果並不是壟斷者。」