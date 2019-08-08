美元過強是不祥之兆？前高盛交易員：市場正處懸崖邊緣

前高盛交易員、也是 Real Vision TV 聯合創辦人 Raoul Pal 表示，金融市場正處於關鍵的轉折點，重點應關注美元，當前的局勢不容樂觀。

前 GLG 宏觀投資基金經理人 Pal，過去準確預測 2008-09 年金融危機，並在這段期間獲利。他認為，目前是自 2012 年歐元區危機以來，全球市場最脆弱的時刻，可能就像 2008 年大蕭條的開始。

全球貨幣普遍疲軟

Pal 指出，以貿易加權計算的美元處於相對強勢，徘徊於 2002 年 7 月 31 日以來的最高水準。其影響正在全球範圍內擴散，特別是各國加緊寬鬆，程度超過美國聯準會，將讓局勢更嚴竣。

(圖表取自 Market Watch)

週三 (7 日) 泰國、印度與紐西蘭，均推出超過預期的降息，資金湧入美國政府公債，而德國最新的 6 月工業生產報告，表現差於預期，也使德國 10 年債殖利率寫下歷史低點，至約 - 0.58%。

在紐西蘭出人意料降息 50 基點之後，紐幣下挫 2%，澳幣受波及，也貶至 10 年的低點。

Pal 表示，全球貨幣轉弱，一直是市場悲觀情緒的關鍵驅動因素。金融市場大部分均以美元交易，美元強勢是一大貨幣危機，正在引發全球巨大的通縮浪潮。

離岸人民幣本週重貶，創下歷史新低 7.1 兌 1 美元，美中的貿易戰已逐漸轉為貨幣戰。Pal 表示，這種情況正為市場陷於困境創造了條件，「接下來的 3 個月，可能是金融市場的懸崖邊緣，我認為我們現在就在那裡。」

經濟衰退是高機率事件

Pal 指出，原油及黃金等資產的表現，都是對全球經濟疲軟跡象的回應。當前原油進入熊市，黃金受到追捧，都是市場正努力應對全球經濟衰退前景的跡象。

Pal 強調，他無法完全理解市場一些其他資產，為何突破長期趨勢線，不過他所知道的，是未來前景並不樂觀，這個商業周期是負面的，無論對美國或全球來說，經濟衰退都是即將發生的高機率事件。

Pal 建議，如果環境惡化，購買美元、債券、黃金和比特幣做為替代資產，是很好的賭注。