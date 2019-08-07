〈財報〉科磊Q4財季表現優於市場預期 股價大漲7.3%

科磊 (KLA-Tencor) (KLAC-US) 週一公布第四財季財報，EPS 優於市場預期，週二交易大漲 7.3%。
然而，週一因美股大崩跌，Nasdaq 綜合指數下跌 3.5%，科技股也大幅走低，科磊當日收低 5.1%，為川普當選以來跌幅最大的一日，盤後續挫 1.2%，至週二拉回。
財報關鍵數據
- 純益：2.178 億美元或每股 1.35 美元
- 調整後 EPS：1.78 美元 vs. 1.75 美元 (FactSet 調查的共識預期)
- 營收：年增 17.6% 至 12.6 億美元 vs. 12.6 億美元 (FactSet 調查的共識預期)
** 若以 Zacks 共識預期，科磊 EPS 表現高出 7 美分。
** 然而，EPS 數值年減 19.8%、季減 1.1%。
** 營收符合科磊先前的估計範圍 12.1 億美元至 12.9 億美元之間。
科磊去年同期財報表現
科磊專司提供半導體製造相關的製程控管、良率管理服務，其管理階層表示，由於在解決關鍵客戶的問題方面，檢查和測量的價值不斷擴大，所以今年將持續增強整體製程的管控密度。
今年下半年到 2020 年，預計晶圓代工和邏輯持續表現良好。由於下一代技術發展、前端節點的產能增加、動態競爭增加，以及 EUV 基礎設施的投資，帶動這樣樂觀的情緒。
然而，記憶晶片疲弱，仍可能持續衝擊客戶，使其對設備的投資計畫抱持謹慎態度。科磊管理層持續預期今年 WFE 下滑，很大程度是因為 DRAM 需求疲軟。
營收細項
終端市場方面 (在總營收中的占比)
- 晶圓檢測占比 32%
- 圖案化 (含光罩檢測業務的出貨量）占比 23%。
- PCB 顯示和零件檢測營收占比 10%
- 特殊半導體製程占比 4%
- 其他（含太陽能、儀器和科磊專業成熟品增強業務) 占比 4%
- 服務占比 27%