蘋果全新Macbook規格釋出 預計秋季投產

根據 IHS Markit 分析師 Jeff Lin 報告指出，Apple(APPL-US) 傳聞中的 16 英吋 MacBook Pro 將採用 Intel(INTC-US) 第 9 代 Coffee Lake Refresh 處理器。與 5 月發布的 15 英吋 MacBook Pro 水準相當。

無意外的話，此意味著 16 英吋 MacBook Pro 可以配置高達 8 核心的 Core i9 處理器，基本時脈速為 2.4GHz，最大 Turbo Boost 頻率為 5.0GHz。還包括 6 核心 Core i7 處理器。整體的 Intel UHD Graphics 630 晶片均為 45W。

值得注意的是，這意味著蘋果尚未準備好使用 Intel 最新的第 10 代 Ice Lake 處理器。而這些晶片對於 16 英吋 MacBook Pro 來說可能不夠強大，因為目前沒有 6 核心或 8 核心的選項，它們的低 TDP 介於 9W 和 15W 之間。

有傳言稱，16 英吋 MacBook Pro 採用全新設計，邊框更窄，剪刀腳鍵盤更為可靠。

在富比世的一份研究報告中，Lin 表示，16 英吋顯示器每英吋將有 227 像素，與之前傳聞的 3,072×1,920 解析度一致。

Lin 認為，16 英吋 MacBook Pro 將於 9 月投入生產，為秋季發布奠定基礎，但蘋果是否會在 9 月或 10 月推出這款筆電仍有變數。在秋季，蘋果通常在 10 月推出新的 Mac，但仍可能有出乎預期的行動。

也有分析師猜測 15 英吋 MacBook Pro 可能會在 16 英吋機型推出後不久停產，但 TF 國際證券分析師郭明錤表示，此款 15 英吋機型將於 2020 年展開更新。