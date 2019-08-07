〈財報〉美中、日韓貿易戰影響 晶圓廠SUMCO H1純益大減18%

日本晶圓大廠 SUMCO(3436-JP)，在 6 日公布了最新財報數據。H1 的合併財報中，純益較去年同期減少了 18% 至 229 億日圓。半導體需求疲軟，造成晶圓銷量降低。

針對日韓貿易戰所帶來的影響，SUMCO 的橋本真幸會長認為「南韓的半導體生產若減緩，或許將影響晶圓的出貨」，對前景感到憂心。

(圖片：Investing.com)

關鍵數據：

2019 財年 H1 (1 ~ 6 月)

銷售額年減 2% 至 1564 億日圓。

營業利益年減 19% 至 335 億日圓。

純益年減 18% 至 229 億日圓。

除了折舊為公司帶來了沉重負擔，台灣子公司也因幾乎沒有拿到晶圓的長期合約，造成業績惡化。

另一方面，公司母體則因客戶所簽下的晶圓供應長約，鞏固了穩定的收益。在 12 吋晶圓 (300mm) 的銷售價格方面，SUMCO 的橋本真幸會長表示「基於長期契約下，較 2018 年 12 月期末上漲了約 5%」。

財測：

SUMCO 在同日公布了 2019 年 1 ~ 9 月期的業績預測。

銷售額預估年減 6% 至 2284 億日圓。

純益預估年減 35% 至 279 億日圓。

橋本會長表示「記憶體的庫存調整，將持續到 2020 年後半」，認為需求面的恢復，將比原先預估來的晚。

SUMCO 在全球晶圓業界排行第 2，與日本另外一家同業信越化學工業 (4063-JP) 都有供應材料給南韓三星電子。

在日本於 7 月初開始實施的嚴格出口管制措施中，橋本會長認為用於半導體清洗製程的氟化氫，所帶來的影響最為嚴重。只要氟化氫的供應不足，晶圓的出貨也可能跟著停滯。

而美中貿易戰的影響，美國方面的晶圓需求也出現下滑。也因美國對中的半導體出口出現停滯，原本美方客戶要求的晶圓出貨量超過合約規定，目前也被要求降到合約中的一半水準。