日本正式公告將南韓自白色名單除名！8月28日生效

日本政府在週三 (7 日) 正式公布，將南韓從出口白色名單中除名。根據這項決定，自 3 週後的 8 月 28 日起，日本對韓的出口管理將趨於嚴格。

日本政府在上週五 (2 日) 的內閣會議上，決定在出口管理簡化的優惠措施中將南韓除名，並在相關政令作出修正。為此，記載修正後政令的公報，於 7 日正式揭示在日本國立印刷局的公告欄上。

在「出口貿易管理令」的部分條文修正中，可看到在優惠對象國家名單中「將大韓民國刪除」的記述。而自 8 月 28 日正式施行後，日本的出口企業在工具機及碳纖等，可轉用於軍事用途，具較高風險且受到嚴格管制的品項，在原則上都須依各出口合約來進行個別的許可審查。

此外，除了食品及木材等，在其它各式各樣的品項方面，只要被日本經濟產業省認定具有轉用到軍事用途的風險，也可能需要個別的出口許可。

日本政府自 7 月初，在輸往南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項化學品進行嚴格出口管制後，又於 8 月將南韓從出口白色名單上除名。日本政府強調，這並非「禁運措施」，只要申請內容沒有問題，都能取得出口許可。

日本正式公告將南韓自白色名單除名！8 月 28 日生效。(資料照片：日本官房長官菅義偉) (圖片：AFP)

日本官房長官菅義偉在記者會上表示「出口管理制度是在可能被轉用於武器等用途的產品在出口時，經由審查來確保用途上沒有不適當之處的制度。以先進國家為中心，並基於國際性的框架來作出決定」。強調這次只是將南韓從優惠待遇國名單中除名，回歸到與其它亞洲國家相同的待遇。

菅義偉也說道「從安全保障的觀點來看，這是日本在出口管理制度的適切實施，在運用上進行必要的重新檢視，並沒有影響日韓關係的意圖，也非經濟報復或對抗措施」。

而南韓外交部則是在 7 日下午，對日本政府的決定發表評論。當中提到「對日本政府強行的除外措施表示抗議、也深深的感到遺憾」。也說道「日本政府單方面的不當措施應盡早撤除，朝著透過對話解決問題的方向來匯集智慧，早日對韓國政府的提案作出回應」，向日方提出訴求。