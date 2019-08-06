澳洲央行決議維持現金利率1%不變 符合市場預期

在先前的接連兩次降息之後，澳洲央行周二 (6 日) 決議維持現金利率於 1% 不變，而中美貿易戰緊張情勢升高，則讓澳幣貶至 10 年以來最低水準。

澳洲在 7 月利率會議決定降息 1 碼之後，一個月內澳洲已經貶值約 3%，對澳洲進出口產業帶來利多。因此央行總裁洛威 (Philip Lowe) 於周二宣布維持現金利率在 1% 不變，也符合市場預期。

澳洲央行今年已多次下修全年經濟預估，況且目前中美貿易戰延燒成了貨幣戰，澳洲央行會有此決議，也並不令人意外。

彭博社報導，洛威在周二發布的聲明中表示，澳洲盼能在降低失業率和確保通膨接近目標上有所進展，延長低利率期間殊為合理；央行董事會也會持續嚴密觀察就業市場情況，如有必要，可能採取更寬鬆的貨幣政策。

澳洲經濟自 2018 年年中起，就出現大幅放緩現象，因為家庭債務創下新高，但薪資沒有同步成長，使人們只好節省支出。澳洲央行在 6、7 月連續降息，希望降低借貸成本能讓消費者荷包不要太羞澀，也希望壓低澳元匯率。

洛威表示，澳元已經處於近期低點，展望未來，澳洲經濟成長有望逐步轉強。澳洲央行再度將經濟成長預期下修 25 個基點，預期 2019 全年經濟成長為 2.5%，2020 年則為 2.75%。

彭博經濟學家認為，澳洲央行會保留未來進一步寬鬆的空間。近期有些數據是令人感到鼓舞的，但還要一段時間，才能達成央行在失業率與通膨上想要的結果，至 2020 年，都還有降息的可能性。

澳洲央行公布利率決策後，澳元市場平以對，台北晚間 7:20，澳元小幅貶值 0.41%，報 1 美元兌 1.4736 澳元。