日傳將擴大對韓半導體原料出口管制、強調半導體成品可向台灣購買

鉅亨網新聞中心 2019年8月6號20點14分

據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部的官員在 6 日時表示，將根據日本政府在明 (7) 日公布的「出口管制實施細則」，來評估針對南韓的半導體出口管制清單是否可能進一步擴大，意即有可能日本對南韓的半導體原料管制不僅氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項。

報導中提到，「出口管制實施細則」當中的「所有許可處理要領」，其位階是在簡化出口手續的白色名單之下。規定了日本 1100 種戰略物資當中，有哪些品項是屬於需要單獨進行審核的。而這 1100 種戰略物資當中，有 850 個品項屬於非敏感項目。

南韓的官員認為，將依日方所公布的品項名單來評估韓企所受到的影響程度。並表示在得知相關細節後，會進行仔細分析、擬定對策，並對相關企業進行調查。

日本自 7 月 4 日起，在出口到南韓的半導體生產關鍵原料進行出口管制。包含了氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，與半導體及 OLED 面板生產有關的重要化學品。

日本新一波出口管制名單將出爐、日官員指半導體可轉單台灣。(圖片：AFP)

過去日企在出口工業材料到南韓時，只需每 3 年向日本政府取得核准。不過可用於軍事用途的品項除外。

預估需要進行個別審查的品項將擴大範圍，受到影響的南韓企業也可能愈來愈多。由於屆時在相關手續上可能需要耗時 90 天之久，對於原料、設備都高度依賴日本的南韓而言，都將造成程度不小的影響。

另據日媒報導，日本政府有相關人士表示，日韓兩國間的貿易活動，主要是日本出口半導體原物料給南韓，日本再從南韓進口半導體成品，那麼日本可從南韓進口半導體，同樣也可選擇從台灣進口，沒有一定「非韓不可」。