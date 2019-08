為什麼亞馬遜、沃爾瑪和好市多較不受川普的新闗稅衝擊？

即將於 9 月 1 日生效的 10% 新關稅導致零售類股下降,但穆迪 (Moody’s) 表示,部分大型主要零售商不受影響。

Charlie OShea 領導的穆迪分析師在報告中寫道,Walmart Inc. (WMT-US)、Target Corp. (TGT-US)、Costco Wholesale Corp. (COST-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和百思買 (Best Buy Co Inc.) (BBY-US) 最近幾季來一直努力分散供應鏈和提前購置商品,這應該可以減輕損失。

報告指出,「此外,較大的零售商對供應商有更多的定價權,以減少影響,」「就與終端消費者打交道的能力而言,它們也更多財務實力來吸收可能只是臨時漲價等因素。」

穆迪舉百思買販售的電視為例,其中包括來自受關稅影響的國家,也有來自未受關稅影響的國家。

川普總統上週四 (1 日) 宣布,對中國另外價值 3000 億美元的商品加徵 10% 的關稅,立即衝擊 Dollar Tree (DLTR-US) 和 Kohls Corp. (KSS-US) 等非必需性消費品企業,此舉將提高美國服裝和鞋類的價格,這些商品大多數都不在已加徵關稅的範圍之內。

穆迪說,「對大多數零售商來說,10% 的關稅當然沒什麼大不了的,消費者也不會對可能漲價的前景有太多感覺。」

新關稅宣布後,全國零售聯合會 (NRF) 發表聲明,表示支持重組美中貿易關係,但對這種「有缺陷的戰略」表示失望。

NRF 政府關係高級副總裁 David French 說,「這些額外的關稅只會威脅到美國的就業機會,並增加美國家庭日常生活用品的成本。」「一年來加徵的關稅沒什麼用,並且沒有證據顯示對美國企業和消費者新加的關稅就會有新的結果。」

除道瓊指數下跌外,零售個股全面下跌,其中 Calvin Klein 母公司 G-III Apparel Group Ltd. (GIII-US) 下跌 4.57%,梅西百貨下跌 3.1%,American Eagle Outfitters Inc. (AEO-US) 下跌 3.12%,JC Penney Co Inc. (JCP-US) 下跌 6.7%。

在另外一份報告中,穆迪指出,「對個別服裝和鞋類公司的總體影響將取決於它們能夠以多快的速度分散採購、降低成本、調整產品設計或獲得供應商和政府的支持。」考慮到生產周期、質量控制檢查和其他因素,安排替代品需要時間。

報告指出,「儘管漲價可能是個選項,但企業通常很難這樣做。」美國消費者擔心成本較高,可能會減少購買量,從而削減企業營收和獲利能力。更嚴重的是,在中國開展業務的美國企業可能會遭到中國採取的任何對策的打擊。

穆迪表示,截至 2019 年 1 月的財政年度,G-III 的營收中約有 86% 來自美國,而其庫存有 61.5% 來自中國。

鞋業公司 Caleres Inc. (CAL-US) 和 Wolverine World Wide Inc. (WWW-US) 也可能受到打擊;而 Levi Strauss&Co. (LEVI-US) 和 V.F. Corp. (VFC-US) 則因來自中國的商品不到 20% 而「定位更好」。

中國仍是服裝和鞋類的主要供應商,儘管企業已採取措施將其生產分散到越南、孟加拉和印尼等地。

Michael Lasser 領導的瑞銀 (UBS) 分析師寫道:「就這一點的事實來說,其實並沒有明確的解決方案。」因此,分析師認為關稅將成為未來零售營收財報中的一個關鍵主題。

瑞銀表示,「我們認為來自零售商的消息將會非常類似:它們會說正在解決此事或概括承受,」「儘管如此,預計真正的影響可能會在年底購物假日季出現,因為前三波關稅清單上的商品就會出現價格上漲。」

瑞銀表示,家居裝修、食品零售商和汽車零件零售商最不易受到打擊,而 Williams Sonoma Inc. (WSM-US) 和百思買等零售商可能受創最重,因為它們「沒有能力漲價因應」。

瑞銀表示,由於定價能力和對中國的曝險,Dollar Tree 和 Five Below Inc. (FIVE-US) 前景不明。

SPDR 標普零售 ETF (XRT-US) 今年以來下跌 2.6%,道瓊工業平均指數上漲 10%,標普 500 指數上漲 13.3%。