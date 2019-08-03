〈美祭中新關稅〉對中掀起貿易戰 受創的卻是美國半導體產業

美國電腦產業的核心正受到貿易戰各方的打擊。

在白宮將華為列入黑名單的兩個月裡，晶片製造商遭受了懲罰。但川普總統對中國進口產品新加徵的關稅將更加刺激。

英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 和 AMD (AMD-US) 最近表示，與中國持續的貿易緊張局勢以及對華為的限制，正在拖累它們的獲利和展望。

英特爾 CEO Bob Swan 在 7 月 25 日的財報電話會議上表示，「關稅和貿易不確定性引發了我們客戶供應鏈的焦慮。」

企業希望白宮能解決貿易戰。相反地，川普週四 (1 日) 宣布，美國將對尚未徵收關稅的剩餘 3000 億美元中國商品加徵 10% 的關稅。這些商品將包括筆記型電腦、智慧手機和其他科技產品，將對晶片製造商造成特別大的打擊。

華為禁令也威脅到美國企業。晶片製造商已要求川普政府允許恢復對華為的銷售。7 家華為美國供應商的 CEO 上週與川普會面，討論這些限制措施。它們包括高通、谷歌 (GOOG-US)、英特爾、博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US)、西部數據 (WDC-US) 和思科 (CSCO-US)。

川普政府在 5 月禁止美國企業使用華為電信設備及出售產品給該公司，擔心華為的電信設備構成國家安全威脅，但華為否認。後來，美國政府又將另外 5 家中國公司列入限制企業的「實體名單」。

川普在 6 月表示，他將放鬆華為的出口禁令，但對於美國供應商究竟能夠出口哪些貨物以及何時出貨都存在疑惑。據《路透》報導，商務部長 Wilbur Ross 表示，政府可能會在下週開始回應美國企業要求恢復向華為銷售的申請。

但與此同時，許多企業擔心，由於限制令和一般貿易的不確定性，它們的銷售將受到影響。

晶片製造商擔心未來的損失

高通公司週三 (31 日) 公佈截至 6 月的單季營收為 49 億美元，較去年同期下降 13%。該公司表示，部分原因是華為是高通手機晶片的主要買家，以在中國以外銷售智慧手機，為了應對出口禁令，華為改變了其業務戰略。

高通公司還宣布預估全年晶片出貨量將在 1.4 億至 1.6 億個之間，較去年同期下降 31% 至 40%。CEO Steve Mollenkopf 表示，華為出口禁令預計將繼續是未來兩季的「主要利空」。

AMD 上季也充滿挑戰。在週三公的財報中，營收下降了 13%。由於美國政府在 6 月擴增了實體名單，AMD 特別受到影響，因為新列入其中的 3 家中國企業是 AMD 在中國授權其微晶片技術的合資企業的一部分。

AMD CEO Lisa Su 在財報電話會議上表示，「我們已經停止向美國實體列表中的幾個客戶出貨一些產品，這對今年下半年來說是有點利空。」

美國銀行分析師 Tal Liani 表示，華為出口禁令的大部分潛在影響尚未出現。華為已預期會出現該禁令並已向美國供應商追加購買以增加庫存，這意味著美國企業的銷售收入會先增後減。

Liani 說，「華為建立了非常高水位的零件庫存，所以目前還看不出該公司遭受任何重大影響，」「但那只是暫時的。」

部分美國企業已經恢復向華為銷售特定產品，他們決定不受出口禁令的限制。

美光是第一家在上月財報電話會議上宣布已經這樣做的晶片公司。儘管如此，該公司截至 5 月的 3 個月獲利受到無法向華為出售的拖累。華為向來是美光科技的最大客戶，在 2019 年上半年貢獻了 13% 的營收。

英特爾的 Swan 在上週的公司財報電話會議上表示，英特爾已重新對一些已被列入實體名單的中國公司出貨，但他沒有提到華為的名字。

但目前尚不清楚，如果出口禁令仍然存在且貿易緊張局勢持續惡化，這些行動是否足以完全阻止損失。

Liani 說，「解決貿易問題對華為和美國企業來說都非常重要。」