美股盤後 —美中過招下手狠烈 道瓊狂瀉760點 迎來2019最黑暗的一日

週一 (5 日) 美股遭遇黑色星期一，隨著美中貿易戰火猛烈，川普抨擊中國貨幣操控，中國宣布暫停採購農產品，並擬加徵關稅，利空消息不斷，恐慌指數 VIX 衝高 39.64%，殖利率曲線倒掛，波音、蘋果與台積電 ADR 領頭下殺，四大指數同步收低。

道瓊週一迎來 2019 最糟糕的一日，該指數開盤一路下探，尾盤一度狂瀉 961.63 點後急拉回，創連續第五個交易日下跌，那指與標普連續第六個交易日下跌，那指創下 2016 年底最長連跌紀錄。

週一 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 767.27 點，或 2.90%，收 25717.74 點。

那斯達克指數下滑 278.03 點，或 3.47%，收 7726.04 點。

標普 500 指數下滑 87.31 點，或 2.98%，收 2844.74 點。

費城半導體指數下滑 64.91 點，或 4.36%，收 1423.52 點。

標普 11 個板塊慘遭血洗，資訊科技板塊暴跌 (4.07%)、其次為金融 (3.25%) 與能源 (2.97%) 板塊，公用事業等防禦性板塊跌幅最低 (1.51%)。(圖片：Finviz).

美中貿易戰升溫，川普對中祭出的新一輪關稅，將嚴重波及手機、筆電、服裝、電子產品和玩具等商品，貿易相關敏感股全面淪陷。

聯邦快遞下跌 4%、卡特彼勒和波音分別下跌 2.3% 和 2.5%。SPDR 標準普爾零售 ETF (XRT) 收盤下跌 2.2%，Nike 下跌 2.7%、梅西百貨下滑 3.1%。

尖牙股 (FAANG) 以蘋果領軍重跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 5.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 3.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 3.19%；Netflix (NFLX-US) 下跌 3.51%；臉書 (FB-US) 下跌 3.86%。

半導體類股集體斷崖式跳水，費半指數連跌五個交易日。電源管理晶片商安森美 (ON-US) 於最新財報中警告，地緣政治因素將繼續影響晶片需求，該股票暴跌 10.66%。

NVIDIA (NVDA-US) 下跌 6.45%；KLA-Tencor (KLAC-US) 下跌 5.09%；AMD (AMD-US) 下跌 4.93%；美光 (MU-US) 下跌 4.85%，蘋概股 Qorvo (QRVO-US) 下滑 3.87%；Skyworks (SWKS-US) 下滑 4.42%。

10 年期與 3 個月期美債殖利率曲線倒掛，金融股收低，摩根史丹利 (MS-US) 下滑 3.87%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 4.42%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.98%。

台股 ADR 全面重挫。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.27%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.19%；聯電 ADR (UMC-US) 下滑 2.90%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 0.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.47%。

華爾街分析

美中週一過招不斷，招招精彩、下手狠烈！在人民幣貶破 7 關卡，「貨幣戰」疑慮升溫，川普推文抨擊中國貨幣操控。

爾後，中國商務部宣布對近期美農產品不排除加徵關稅，並表示中國相關企業已暫停採購美國農產品，盤後時段，美國財政部正式宣布將中國指定為匯率操縱國。

華爾街悲觀氣氛瀰漫，資本經濟高級中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示：「人民幣破 7 關卡的事實是，中國已經放棄與美國達成貿易協議的希望。」

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，現在貿易形勢正在偏離正軌，因為關稅帶來的副作用倍數增加，利用關稅作為一種工具來解決美中之間的糾紛，這是策略上的慘敗。

隨著關稅戰開打，科技股成為受災戶，半導體更淪為重災區。Needham 高級半導體分析師 Quinn Bolton 表示，半導體行業面臨美中貿易戰升級的風險，而不是許多其他技術領域。